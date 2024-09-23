ВИДЕО | В Нарве нашли редкую сову. Она сидела у подъезда и не улетала

Это сова, которая редко встречается в нашей стране. Из-за вырубки лесов популяция этих птиц сокращается, поэтому они находятся под охраной. Известно, что этот вид сов предпочитает охотиться в ночное время, добывая мелких животных.

Найденная сова, как пишет на своей странице в Инстаграме Департамент спасателей, в порядке. Теперь птица находится в приюте для животных.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .