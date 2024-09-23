23.09.2024, 07:42
ВИДЕО | В Нарве нашли редкую сову. Она сидела у подъезда и не улетала
Утром 22 сентября у двери подъезда на улице Joala в Нарве прохожие нашли длиннохвостого неясытя, сообщила фейсбук-группа IdaRepost. Позднее спасатели передали птицу в приют по спасению диких животных в Пяйте.
Это сова, которая редко встречается в нашей стране. Из-за вырубки лесов популяция этих птиц сокращается, поэтому они находятся под охраной. Известно, что этот вид сов предпочитает охотиться в ночное время, добывая мелких животных.
Найденная сова, как пишет на своей странице в Инстаграме Департамент спасателей, в порядке. Теперь птица находится в приюте для животных.
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