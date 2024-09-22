Континентальный кубок: нарвская команда „Паэмурру“ в последнем туре дала бой чемпиону Литвы, но потерпела поражение

Литовская команда владела инициативой на протяжении всего матча, но первыми шайбу забросили хозяева — в конце первого периода отличился Алексей Сибирцев. В начале второго периода Тадас Кумеляускас сравнял счёт. Однако во второй половине периода нарвские хоккеисты стали часто удаляться, и литовцы этим воспользовались: отличились Айварас Бенджюс и Робертс Ворона.

В начале третьего периода Георгий Васильев сократил отставание до минимума, но литовцы быстро ответили, увеличив преимущество до двух шайб благодаря Эймантасу Норейке. Нарвские хоккеисты не сдавались, и Александр Титов вновь сократил разрыв в счёте. Однако концовка матча осталась за гостями, которые за две минуты забросили две шайбы, а Айварас Бенджюс оформил хет-трик.

Литовский клуб „Энергия“ одержал три победы из трех, набрав девять очков, и вышел во второй раунд. С 18 по 20 октября он сыграет в Брашове против местной команды, венгерского „Ференцвароша“ и латвийского „Мого“.

Нарвская команда „Паэмурру“ заняла третье место в группе с 3 очками. Второе место досталось испанскому клубу „Хака“, который в последнем туре проиграл в овертайме чемпиону Исландии „Рейкьявику“ со счётом 5:6.

В 2017 году „Паэмурру“ уже участвовал в турнире, начав со второго раунда в Риге, где потерпел три поражения.

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