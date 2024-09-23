РЕПОРТАЖ RUSDELFI | Приграничные алкомагазины Латвии - вновь центр притяжения для соседей, спрос вырос и на э-сигареты

Алкомагазины на северной границе Латвии до сих пор привлекают жителей Эстонии. Однако, как выясняется, эстоноземельцы едут к соседям не только за алкоголем, который тут просто дешевле, но и за электронными сигаретами, конфетами и даже бензином.