РЕПОРТАЖ RUSDELFI | Приграничные алкомагазины Латвии - вновь центр притяжения для соседей, спрос вырос и на э-сигареты(23)
Алкомагазины на северной границе Латвии до сих пор привлекают жителей Эстонии. Однако, как выясняется, эстоноземельцы едут к соседям не только за алкоголем, который тут просто дешевле, но и за электронными сигаретами, конфетами и даже бензином.
Большими партиями алкопродукцию закупают и финны, экономя тысячи евро. А украинцы отдают предпочтение магазину, покупая в небольших количествах подарки, поскольку причина все та же - здесь дешевле, чем в Эстонии.
В приграничном латвийском городе Айнажи на парковках двух расположенных рядом алкогольный магазинов Super Alko и Alko Market стоят машины преимущественно с эстонскими, латвийскими и финскими номерами, а также были с украинскими, норвежскими, английскими и немецкими.
Корреспонденты Delfi пообщались с клиентами и работниками приграничных алкогольных магазинов.