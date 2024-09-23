За рубежом
23.09.2024, 07:12

РЕПОРТАЖ RUSDELFI | Приграничные алкомагазины Латвии - вновь центр притяжения для соседей, спрос вырос и на э-сигареты

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Финны едут в приграничные латвийские алкомагазины на автобусах и покупают алкоголь целыми партиями.
Финны едут в приграничные латвийские алкомагазины на автобусах и покупают алкоголь целыми партиями.
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Алкомагазины на северной границе Латвии до сих пор привлекают жителей Эстонии. Однако, как выясняется, эстоноземельцы едут к соседям не только за алкоголем, который тут просто дешевле, но и за электронными сигаретами, конфетами и даже бензином.

Большими партиями алкопродукцию закупают и финны, экономя тысячи евро. А украинцы отдают предпочтение магазину, покупая в небольших количествах подарки, поскольку причина все та же - здесь дешевле, чем в Эстонии.

В приграничном латвийском городе Айнажи на парковках двух расположенных рядом алкогольный магазинов Super Alko и Alko Market стоят машины преимущественно с эстонскими, латвийскими и финскими номерами, а также были с украинскими, норвежскими, английскими и немецкими.

Корреспонденты Delfi пообщались с клиентами и работниками приграничных алкогольных магазинов.

К магазину подъезжают целые автобусы с финскими номерами. Водитель автобуса - финн Юсси - рассказывает, что финская турфирма организует отдых в пярнуских СПА, а после, как правило, недельного отдыха автобус перед отправлением домой заезжает в Латвию. Здесь финны закупают алкоголь большими партиями. Причем, их выбор падает именно на финскую алкопродукцию.

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