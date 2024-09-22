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22.09.2024, 17:41

БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ | Найди себя и своих друзей на фотографиях народного забега Пайде-Тюри

 
В народном забеге Леонид Лацепов опередил Тийдрека Нурме
42. Paide-Türi rahvajooks
42. Paide-Türi rahvajooks
ФОТО: Kenno Soo | Delfi Meedia

В эти выходные состоялся 42-й народный забег из Пайде в Тюри.

В дополнение к 13,6-километровому народному забегу Паиде-Тюри, в полдень прошла народная прогулка с Тынисом Нийнеметсом, где можно было участвовать пешком или с палками для скандинавской ходьбы. Среди участников была и Керсти Кальюлайд, которая выдвигается на пост президента Эстонского олимпийского комитета (ЭОК).

Главным событием дня стал народный забег, который начался в 14:00. Победителем стал Леонид Лацепов с результатом 40:30. Тийдрик Нурме отстал на 29 секунд, а Карел Хуссар — на 56 секунд. Лучшей среди женщин оказалась Лийс-Грете Арро с результатом 47:08.

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