22.09.2024, 17:41
БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ | Найди себя и своих друзей на фотографиях народного забега Пайде-Тюри
В народном забеге Леонид Лацепов опередил Тийдрека Нурме
ФОТО: | Delfi Meedia
В эти выходные состоялся 42-й народный забег из Пайде в Тюри.
В дополнение к 13,6-километровому народному забегу Паиде-Тюри, в полдень прошла народная прогулка с Тынисом Нийнеметсом, где можно было участвовать пешком или с палками для скандинавской ходьбы. Среди участников была и Керсти Кальюлайд, которая выдвигается на пост президента Эстонского олимпийского комитета (ЭОК).
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