БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ | Найди себя и своих друзей на фотографиях народного забега Пайде-Тюри

В дополнение к 13,6-километровому народному забегу Паиде-Тюри, в полдень прошла народная прогулка с Тынисом Нийнеметсом, где можно было участвовать пешком или с палками для скандинавской ходьбы. Среди участников была и Керсти Кальюлайд, которая выдвигается на пост президента Эстонского олимпийского комитета (ЭОК).