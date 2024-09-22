ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (942-й день) | Армия РФ нанесла удары по Никополю и Харькову. Москва отказывается от участия в новом „саммите мира“

В Тихорецком районе Краснодарского края ввели запрет на проведение полевых работ в десятикилометровой зоне вокруг места, где произошли пожар и взрыв на складе после атаки украинских дронов. Накануне в этом районе объявили локальный режим чрезвычайной ситуации. Генштаб ВСУ утверждал, что украинские силы поразили одну из трех крупнейших российских баз хранения боеприпасов. По данным военных, в момент удара там находился эшелон, который доставил не менее двух тысяч тонн боеприпасов, в том числе и из Северной Кореи. После удара начался пожар, а затем детонация боеприпасов.

Минэнерго Украины сообщило, что из-за российского обстрела Донецкой области произошел пожар в шахте. В тот момент там находился 371 работник. Погибли две работницы, еще одна пострадавшая досталена в больницу.

Президент Украины Владимир Зеленский снова потребовал от Запада разрешить удары по территории России дальнобойным оружием. Об этом он написал, комментируя удар российских войск по Харькову. „Украине нужна полноценная дальнобойность. Мы убеждаем партнеров и продолжим говорить об этом на следующей неделе“, — заявил Зеленский.

Армия РФ нанесла удары по Никополю и Харькову, есть погибшие

Российские войска нанесли удары по Никополю и Харькову 21 сентября. В Никополе дрон-камикадзе поразил автомобиль, погибли 12-летняя девочка и 25-летняя женщина, двое человек, включая 4-летнюю девочку, получили ранения. В Харькове корректируемая авиабомба попала в жилой дом, пострадали 18 человек, среди них трое несовершеннолетние.

Харьковские власти сообщили о 21 пострадавшем

До 21 выросло число пострадавших в результате ночного авиаудара по Харькову, трое из них — несовершеннолетние.

По данным главы областной военной администрации Олега Синегубова, российские самолёты сбросили три ФАБ-250 на Шевченковский район и на пригороду.

В полиции заявили, что из-за обстрела повреждено остекление и фасады семи многоквартирных домов, дошкольного учебного заведения, а также 21 автомобиль.