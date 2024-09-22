Израиль атаковал территорию Ливана после ракетных обстрелов

Израильская авиация вновь атаковала территорию Ливана . Как заявила утром в воскресенье, 22 сентября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), удары были направлены против объектов радикального шиитского движения „Хезболлах“ в Ливане и последовали после ракетного обстрела оттуда.

По данным ЦАХАЛ , утром 22 сентября со стороны Ливана по району города Хайфы на севере Израиля были выпущены около 85 ракет. Многие из них были сбиты израильскими средствами ПВО, однако некоторые ракеты достигли целей. Всего боевики „Хезболлах“ запустили по северу Израиля 115 ракет.

В районе Хайфы в результате обстрела со стороны Ливана раны не менее трех человек, передают израильские службы спасения. Кроме того, пострадало несколько зданий и автомобилей.

Утром 22 сентября израильские власти распорядились отменить занятия в школах, расположенных на севере страны близ границы с Ливаном. „Заседание кабинета безопасности Израиля высокого уровня на фоне серьезной эскалации боев между Израилем и движением „Хезболлах“ в Ливане было отложено. Встреча кабинета в более широком составе будет проведена около полудня (22 сентября. - Ред.)“, - сообщило также онлайн-издание The Times of Israel.

Как пишет агентство dpa, ракеты, выпущенные по северным районам Израиля с территории Ливана, имели самую большую дальность за последний год.

Ранее, 20 сентября, Израиль нанес авиаудар по Бейруту , в результате которого, по данным министерства здравоохранения Ливана к утру 22 сентября, погибли по меньшей мере 45 человек. При этом были убиты высокопоставленный командир „Хезболлах“ Ибрагим Акиль и Ахмед Махмуд Вахби - командующий военными операциями спецподразделения „Радван“, направленными на поддержку боевиков ХАМАС. Гибель Акиля и Вахби подтвердили в „Хезболлах“. Между тем, как пишет агентство AP, в числе жертв этого удара оказались женщины и дети.

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