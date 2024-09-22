Над Балтийским морем идентифицированы шесть российских самолетов

Российские самолеты не предоставили планы полета и не включили транспондеры.

Размещенные в Латвии истребители НАТО Eurofighter совершили вылет, нарушители были предупреждены и сопровождены.

Министерство обороны Латвии сообщило, что около 9 часов утра во вторник вблизи границы с Беларусью был зафиксирован неопознанный воздушный объект, который пересек границу в Краславском крае. В ответ на это из базы в Лиелварде были подняты истребители НАТО, однако они не обнаружили никаких подозрительных объектов в латвийском воздушном пространстве.

Позже выяснилось, что неопознанным „объектом“ оказалась стая птиц.

Министерство обороны подчеркивает, что Национальные вооруженные силы совместно с союзниками по НАТО продолжают мониторинг ситуации на восточной границе, и наблюдение за воздушным пространством было усилено после инцидента 7 сентября.

Напомним, 7 сентября в Латвии упал российский беспилотник типа „Шахед“. Национальные вооруженные силы отслеживали его движение, но не приняли решение о его перехвате и не подняли самолеты НАТО в воздух, что вызвало общественную критику.

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