ВИДЕО | „Я гладиатор!“. Дюбуа нокаутировал Джошуа на глазах у 100 000 зрителей на „Уэмбли“

Бой удивил с самого начала: Даниэль Дюбуа сразу же начал агрессивно давить на Энтони Джошуа с первых секунд. К середине первого раунда темп боя немного снизился, но в самом конце Дюбуа нанес удар, отправив Джошуа в нокдаун. Джошуа не успел полностью восстановиться за короткий перерыв между раундами.

Во втором раунде Дюбуа продолжил доминировать, но Джошуа удалось уйти от нокаута, завязав соперника в клинче. В третьем раунде Дюбуа снова атаковал и отправил Джошуа в нокдаун после удара левым хуком, но рефери отсчитал падение лишь после гонга. В четвертом раунде Джошуа снова оказался в нокдауне, но рефери не остановил бой, несмотря на странный эпизод с поднятыми руками. Джошуа чудом выдержал давление Дюбуа, хотя временами удачно уворачивался. В пятом раунде Джошуа смог потрясти соперника и прижал его к канатам, но Дюбуа ответил мощными ударами и нокаутировал Джошуа правым хуком.

Это была 22-я победа Дюбуа за его 27-летнюю профессиональную карьеру. Поражение Джошуа в субботу вечером стало четвертым в его профессиональной карьере. „Вам не понравилось? Потряс ли меня Эй Джей? Я гладиатор, я воин, я готов сражаться до конца. Хочу добраться до самой вершины и реализовать свой потенциал“, — сказал Дюбуа в интервью после боя.

Тем не менее, вскоре эти два мощных бойца вновь встретятся на боксерском ринге. Промоутер Джошуа, Эдди Хирн, сразу после поражения сообщил, что британец намерен активировать опцию реванша.

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