Жены мобилизованных вышли на акцию протеста к зданию Минобороны во вторую годовщину „частичной“ мобилизации

По данным „ОВД-Инфо“, на акцию к ее началу пришли около 20 человек. Участницы стояли с плакатами, на которых было написано: „Демобилизация“.

Вскоре к участницам подошли провокаторы, которые начали снимать их на телефоны с близкого расстояния. Одна из жен мобилизованных показала видео, на котором другая участница говорит подошедшему к ней вплотную мужчине: „Вы нарушаете мои личные границы“. Девушка из толпы, окружившей участниц акции, кричит в ответ на это: „А вы нарушаете личные границы Минобороны“. Стоящие рядом с ней кричат женам мобилизованных оскорбления.

На другом видео прохожая говорит женам мобилизованных, что они вместо того, чтобы помогать своим мужьям, „здесь вот ошиваются“ и утверждает, что им платят за то, что они выходят протестовать.

Телеграм-канал „Паулина / Мобилизация и люди“ сообщил, что участницы акции останутся у здания Минобороны на ночь.

До начала акции у здания Минобороны задержали двух корреспондентов издания SotaVision Максима Серамуша и Дениса Пантелеева. Позже их отпустили из отдела полиции с „предостережениями“, сообщили в „ОВД-Инфо“.

20 сентября телеграм-канал „Путь домой“, который освещает протесты жен мобилизованных, сообщил, что во вторую годовщину мобилизации, родственники солдат выйдут к Минобороны, чтобы потребовать демобилизации своих близких. После этого к некоторым участницам движения пришла полиция, предупредившая их о недопустимости нарушений.

Жены мобилизованных уже долгое время требуют возвращения своих мужей с фронта и протестуют против „бессрочной мобилизации“. Они неоднократно выходили на разнообразные акции, а одна из наиболее активных участниц движения, Мария Андреева, в мае 2024 года была объявлена „иноагентом“.