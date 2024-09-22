ВИДЕО | Полузащитник „Пайде“ Андре Фролов установил исторический рекорд в эстонском футболе

Фролов сравнялся с рекордсменом Андреем Калимуллиным 14 сентября, выйдя на замену в матче против „Нымме Юнайтед“. В субботнем поединке с „Курессааре“ он установил новый рекорд, проведя 518 матчей, превзойдя достижение Калимуллина, которое удерживалось с 2017 года.

„Пайде“ добилась напряженной победы над „Курессааре“ со счетом 4:3. Роби Саарма открыл счет на 7-й минуте, однако „Курессааре“ быстро ответил тремя голами за восемь минут.

Камбэк „Пайде“ начался в добавленное время первого тайма, когда Абдули Сисей сократил отставание до 2:3. Во втором тайме, с участием Фролова, Милан Делевич на 49-й минуте сравнял счет, а Оскар Хыйм на 82-й минуте забил решающий гол, обеспечив „Пайде“ победу.

Рекорд Фролова

В настоящее время Фролов проводит свой 19-й сезон в Высшей лиге Эстонии. Опытный игрок дебютировал за таллиннскую „Флору“ в сентябре 2005 года в матче против таллиннского „Динамо“, выйдя на замену на 31-й минуте и забив свой первый гол всего за четыре минуты до окончания основного времени.

До субботней встречи, которая принесла ему звание рекордсмена, Фролов провел в Высшей лиге 38 359 минут, за которые забил 70 голов.

Самым результативным сезоном для Фролова в Высшей лиге стал 2012 год, когда он забил 10 голов в составе „Флоры“. Самый быстрый гол в его карьере он забил в мае 2019 года, играя за „Пайде“, когда открыл счет на 40-й секунде матча против таллиннского „Калева“, закончившийся со счетом 3:0.

Помимо „Флоры“ и „Пайде“, Фролов также играл в Высшей лиге за клубы „Уорриор“ (Валга) в 2006 году и „Тулевик“ из Вильянди в 2008 году. В составе „Флоры“ он трижды становился чемпионом Эстонии, а также четырежды завоевывал Кубок Эстонии и пять раз — Суперкубок, выступая за „Флору“ и „Пайде“.

Кроме того, Фролов является рекордсменом по количеству матчей за „Пайде“, где с 2017 года сыграл 244 встречи за клуб из Ярвамаа.

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