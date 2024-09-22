ВИДЕО | Эстонский вратарь в третий раз отстоял на ноль в испанской Ла Лиги

22-летний Карл Якоб Хейн, арендованный у „Арсенала“, выходил в стартовом составе во всех пяти матчах „Вальядолида“ в этом сезоне. В первом матче против „Эспаньола“ (1:0) и в поединке третьего тура с „Леганесом“ (0:0) ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. Кроме того, Хейн полностью отыграл матчи против „Реала“ (0:3), „Барселоны“ (0:7) и „Сельты“ (1:3).

Эстонский вратарь Карл Якоб Хейн вышел в стартовом составе в матче против „Реал Сосьедада“. Игра проходила в упорной борьбе, с минимумом опасных моментов. Наиболее острый эпизод произошёл в конце первого тайма, когда Шералдо Беккер нанёс опасный удар по воротам, но Хейн блестяще среагировал и спас „Вальядолид“, сохранив свои ворота в неприкосновенности.

На 58-й минуте матча у хозяев был отличный шанс выйти вперёд, но Рауль Моро не сумел переиграть вратаря „Реал Сосьедада“ Алекса Ремиро. В добавленное ко второму тайму время „Вальядолид“ вновь создал опасный момент, однако Хуанми Латаса пробил головой выше ворот, упустив возможность забить.

Обзор матча можно посмотреть ТУТ.

Карл Якоб Хейн, отстоявший на ноль в третьем матче текущего сезона, совершил три важнейших спасения в воротах „Вальядолида“. Его команда сейчас занимает 17-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 5 очков в шести матчах. „Реал Сосьедад“ также имеет 5 очков, занимая 16-е место и опережая „Вальядолид“ лишь по разнице мячей.

В следующем туре „Вальядолид“ проведет выездной матч против „Севильи“ во вторник.

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