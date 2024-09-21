Нарвская команда „Паэмурру“ уверенно обыграла исландцев в Континентальном кубке
Нарвская команда „Паэмурру“ одержала победу во втором матче первого раунда Континентального кубка, разгромив исландский „Рейкьявик“ со счетом 8:4.
Хозяева начали матч против исландцев значительно активнее, чем в пятничной встрече. В середине первого периода Егор Невзоров открыл счёт, выведя свою команду вперёд.
Во втором периоде „Паэмурру“ продолжила доминировать. В начале периода, воспользовавшись численным преимуществом после удаления у исландцев, капитан команды Кирилл Ильин увеличил счёт. Гости попытались сократить отставание, забив одну шайбу в середине периода, но Максим Березонов быстро вернул преимущество в две шайбы. Всего через 30 секунд Александр Сапрыкин добавил четвёртую шайбу, укрепив лидерство хозяев.
Голевая феерия продолжилась и в третьем периоде. В начале периода Александр Сапрыкин оформил дубль, увеличив отрыв. В середине периода Георий Васильев забросил шестую шайбу, а сразу после него Мартин Анохин добавил седьмую. Гости смогли ответить, забросив вторую шайбу, но хозяева тут же ответили шайбой Максима Березонова. В конце матча нарвские хоккеисты немного расслабились, что позволило сопернику забросить ещё две шайбы.
В заключительном туре нарвские хоккеисты встретятся с литовской командой „Энергия“, которая уже одержала 2 победы.
22 сентября
13:00 „Рейкьявик“ (Исландия) – „Хака“ (Испания)
17:00 „Энергия“ (Литва) – „Паэмурру“ (Эстония)
Победители групп выйдут во второй раунд, который состоится 18-20 октября. Подробнее о формате Континентального кубка можно узнать на официальном сайте Международной федерации хоккея.
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