Нарвская команда „Паэмурру“ уверенно обыграла исландцев в Континентальном кубке

Хозяева начали матч против исландцев значительно активнее, чем в пятничной встрече. В середине первого периода Егор Невзоров открыл счёт, выведя свою команду вперёд.

Во втором периоде „Паэмурру“ продолжила доминировать. В начале периода, воспользовавшись численным преимуществом после удаления у исландцев, капитан команды Кирилл Ильин увеличил счёт. Гости попытались сократить отставание, забив одну шайбу в середине периода, но Максим Березонов быстро вернул преимущество в две шайбы. Всего через 30 секунд Александр Сапрыкин добавил четвёртую шайбу, укрепив лидерство хозяев.

Голевая феерия продолжилась и в третьем периоде. В начале периода Александр Сапрыкин оформил дубль, увеличив отрыв. В середине периода Георий Васильев забросил шестую шайбу, а сразу после него Мартин Анохин добавил седьмую. Гости смогли ответить, забросив вторую шайбу, но хозяева тут же ответили шайбой Максима Березонова. В конце матча нарвские хоккеисты немного расслабились, что позволило сопернику забросить ещё две шайбы.

В заключительном туре нарвские хоккеисты встретятся с литовской командой „Энергия“, которая уже одержала 2 победы.

22 сентября

13:00 „Рейкьявик“ (Исландия) – „Хака“ (Испания)

17:00 „Энергия“ (Литва) – „Паэмурру“ (Эстония)

Победители групп выйдут во второй раунд, который состоится 18-20 октября. Подробнее о формате Континентального кубка можно узнать на официальном сайте Международной федерации хоккея.

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