Закрыта трасса от границы Латвии до Москвы

Как отмечает „Фонтанка.ру“,трасса начинается от МКАДа и проходит по территории Подмосковья, Тверской и Псковской областей до границы с Латвией (с пограничным пунктом Бурачки с российской стороны, на латвийской стороне находится пограничный пункт Терехово).

Нет движения на участке с 322 км до 420 км, пишет tvernews. Он тянется от населенного пункта Кунья до Нелидово. Ограничение действует с 6:40 утра и до „особого распоряжения“.

Ночью губернатор Игорь Руденя рассказал, что на юго-западе Тверской области были сбиты беспилотники.

Российские СМИ опубликовали карты, рекомендующие объезжать этот участок от Великих Лук до Нелидова по дорогам южнее трассы М-9 в сторону Смоленска, пишет агентство LETA.

По данным Telegram-канала „Астра“ и других СМИ, в районе закрытого участка трассы находится поселок Октябрьский, где был нанесен удар по 23-му арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления России.