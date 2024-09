ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (941-й день) | СМИ: Лондон и США хотят тайно разрешить Киеву бить вглубь России

Великобритания и США могут разрешить Украине бить ракетами Storm Shadow по целям в РФ, но не объявить об этом вплоть до „первого пуска“, пишет The Times со ссылкой на западных дипломатов. Как подчеркивает The Times, есть опасение, что предварительная огласка решения о снятии ограничений на дальнобойные удары по РФ „предупредит“ Москву, в то время как важно сохранить „элемент неожиданности“. Крылатые ракеты Storm Shadow британского и французского производства уже были поставлены в Украину, но Париж и Лондон ограничили использование этого оружия только в пределах украинских границ. Вместе с тем Киев добивается от союзников разрешения на применение дальнобойных ракет, чтобы, в частности, наносить удары по российским военным аэродромам, откуда взлетают российские истребители в направлении Украины. 11 сентября газета The Guardian сообщила, что британское правительство уже приняло решение снять ограничения на применение Storm Shadow по территории РФ.