ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (941-й день) | СМИ: Лондон и США хотят тайно разрешить Киеву бить вглубь России

Великобритания и США могут разрешить Украине бить ракетами Storm Shadow по целям в РФ, но не объявить об этом вплоть до „первого пуска“, пишет The Times со ссылкой на западных дипломатов. Как подчеркивает The Times, есть опасение, что предварительная огласка решения о снятии ограничений на дальнобойные удары по РФ „предупредит“ Москву, в то время как важно сохранить „элемент неожиданности“. Крылатые ракеты Storm Shadow британского и французского производства уже были поставлены в Украину, но Париж и Лондон ограничили использование этого оружия только в пределах украинских границ. Вместе с тем Киев добивается от союзников разрешения на применение дальнобойных ракет, чтобы, в частности, наносить удары по российским военным аэродромам, откуда взлетают российские истребители в направлении Украины. 11 сентября газета The Guardian сообщила, что британское правительство уже приняло решение снять ограничения на применение Storm Shadow по территории РФ.

Генштаб ВСУ заявил, что украинские силы в ночь на 21 сентября поразили два российских склада боеприпасов — в Тихорецке Краснодарского края и недалеко от поселка Октябрьский Тверской области. По данным Генштаба, в Тихорецке в момент удара находился эшелон, который доставил не менее двух тысяч тонн боеприпасов, в том числе из КНДР. Российская сторона сообщила, что атаке подверглись войсковая часть и склад боеприпасов. Из Тихорецкого района эвакуированы 1200 человек, сообщал губернатор края Вениамин Кондратьев. Железнодорожная станция Старая Торопа была эвакуирована в Тверской области после атаки района беспилотниками, сообщил телеграм-канал „База“. По его информации, отменены несколько пассажирских поездов, другие, в том числе „Москва-Псков“ и „Санкт-Петербург — Смоленск“, отправлены альтернативным маршрутом и следуют с задержкой около двух часов.

Силы Службы безопасности Украины нанесли удар по военному аэродрому Шайковка в Калужской области России, сообщили украинские издания со ссылкой на источник в СБУ. В Шайковке дислоцируются самолеты стратегической авиации Ту-22М, участвующие в обстрелах Украины.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на субботу российские военные выпустили по Украине 16 ударных беспилотников типа „шахед“ и 9 ракет разных типов. Воздушным силам удалось сбить 11 „шахедов“ и 5 управляемых авиаракет. Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях.

Иран не передал России мобильные пусковые установки для поставленных им баллистических ракет „Фатх-360“, сообщил Reuters со ссылкой на три источника. Источники — европейский дипломат, сотрудник европейской разведки и американский чиновник — заявили, что пока неясно, почему Иран не поставил пусковые установки к переданным России ракетам Fath-360. Эксперты предположили, что Россия может модифицировать для запуска ракет свои грузовики, поскольку иранские (тоже модифицированные) недостаточно прочны для работы в условиях украинской зимы. Минобороны РФ отказалось от комментариев. Тегеран отрицает, что поставляет Москве ракеты и тысячи беспилотников, которые, по словам Киева и западных официальных лиц, Россия использует против военных целей, а также для уничтожения гражданской инфраструктуры, включая электросети Украины.

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о гибели своего бывшего помощника, Александра Никитюка, в результате ракетного удара. В городском совете города Владимир Волынской области уточнили, что Никитюк погиб в Доброполье Донецкой области.

Офис генпрокурора Украины получил доказательства причастности российских войск к атаке на гуманитарную миссию Красного креста в Донецкой области 12 сентября, во время которой погибли три работника и еще два пострадали. По данным прокуратуры, российские войска при атаке использовали 152-миллиметровые снаряды и беспилотник „Ланцет“.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что, по данным украинской разведки, Россия готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины в преддверии зимы. В частности, речь идет об открытых распределительных устройствах АЭС и подстанциях передачи, которые являются критическими для безопасной работы атомной энергетики, добавил Сибига.

Минобороны России заявило, что российские войска ночью нанесли удар по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, и по местам дислокации ВСУ. Кроме того, российские военные нанесли поражение сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными в Украину странами Запада, говорится в заявлении ведомства.

Зеленский подписал закон об увеличении бюджета 2024 года на 500 миллиардов гривен (более триллиона рублей), которые будут направлены на военные нужды. Расходы выросли до рекордных для Украины 3,73 триллиона гривен.

В Белгородской области мирный житель получил ранения при атаке ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, дрон атаковал работавший в поле трактор в поселке Октябрьский. Водителя госпитализировали с осколочными ранениями головы и грудной клетки.

На бывшей базе ЧВК Вагнера в Молькино в Краснодарском крае начался пожар. Видео опубликовал связанный с ЧВК телеграм-канал „Оркестр Вагнера“. По его данным, горят административные постройки, в том числе здание бывшего штаба. Причина пожара неизвестна.

В Минобороны России утверждают, что в ночь на 21 сентября над российскими регионами уничтожили и перехватили 101 украинский беспилотник. Как пишет ведомство, 53 дрона сбили над Брянской областью, 18 — над Краснодарским краем, пять — над Калужской областью, по три — над Тверской и Белгородской, по одному — над Смоленской и Курской областями. Еще один беспилотник был сбит над Крымом и 16 — над акваторией Азовского моря.

Российские войска нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог. Об этом сообщает председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. Как пишет Вилкул, удар нанесли по жилым кварталам в центре города, в результате погибли три человека — ребенок 12 лет и две женщины 77 и 79 лет. Еще три человека получили ранения.

Канцлер Олаф Шольц в очередной раз заявил, что Германия не будет поставлять крылатые ракеты „Таурус“ Украине. „Хотя многие меня убеждали, я не буду поставлять крылатые ракеты, долетающие до Москвы“, — заявил политик.

США объявят о поставке крупного пакета оружия Украине уже на следующей неделе, пишет издание CNN. Однако, по словам двух официальных лиц США, которые приводят журналисты, поставка вооружения, скорее всего, будет отложена из-за нехватки запасов Пентагона. CNN пишет, что новый пакет помощи будет „значительно больше“ предыдущих, которые колебались на уровне около 200 миллионов долларов.

США рассматривают возможность поставки Украине ракет средней дальности для истребителей F-16, пишет Politico. Такие ракеты могут поражать цели на расстоянии 70 миль (около 112 километров), что позволит Киеву успешнее атаковать линии обороны и склады оружия на передовой, сообщает издание. При этом Politico отмечает, что новые ракеты не обладают той дальностью полета, о которой просил Киев.