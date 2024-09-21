Военный дневник
21.09.2024, 21:15

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (941-й день) | СМИ: Лондон и США хотят тайно разрешить Киеву бить вглубь России

 
На фото: Юрий, 31 год, провожает свою жену Алену, 35 лет, и падчерицу Ангелину, 12 лет. Женщина и девочка уезжают из Покровска (Донецкая область) на эвакуационном автобусе. 20 сентября 2024 года. Российские войска сейчас находятся всего в 10 километрах от города Покровск, города, где до войны проживало 60 000 человек и который сейчас Москва пытается захватить уже в течение нескольких месяцев. Украина проводит срочную эвакуацию, но около 16 000 человек все еще остаются в городе.
На фото: Юрий, 31 год, провожает свою жену Алену, 35 лет, и падчерицу Ангелину, 12 лет. Женщина и девочка уезжают из Покровска (Донецкая область) на эвакуационном автобусе. 20 сентября 2024 года. Российские войска сейчас находятся всего в 10 километрах от города Покровск, города, где до войны проживало 60 000 человек и который сейчас Москва пытается захватить уже в течение нескольких месяцев. Украина проводит срочную эвакуацию, но около 16 000 человек все еще остаются в городе.
ФОТО: GENYA SAVILOV | Scanpix, GENYA SAVILOV

Подводим итоги очередного дня войны.

  • Великобритания и США могут разрешить Украине бить ракетами Storm Shadow по целям в РФ, но не объявить об этом вплоть до „первого пуска“, пишет The Times со ссылкой на западных дипломатов. Как подчеркивает The Times, есть опасение, что предварительная огласка решения о снятии ограничений на дальнобойные удары по РФ „предупредит“ Москву, в то время как важно сохранить „элемент неожиданности“. Крылатые ракеты Storm Shadow британского и французского производства уже были поставлены в Украину, но Париж и Лондон ограничили использование этого оружия только в пределах украинских границ. Вместе с тем Киев добивается от союзников разрешения на применение дальнобойных ракет, чтобы, в частности, наносить удары по российским военным аэродромам, откуда взлетают российские истребители в направлении Украины. 11 сентября газета The Guardian сообщила, что британское правительство уже приняло решение снять ограничения на применение Storm Shadow по территории РФ.

  • Генштаб ВСУ заявил, что украинские силы в ночь на 21 сентября поразили два российских склада боеприпасов — в Тихорецке Краснодарского края и недалеко от поселка Октябрьский Тверской области. По данным Генштаба, в Тихорецке в момент удара находился эшелон, который доставил не менее двух тысяч тонн боеприпасов, в том числе из КНДР. Российская сторона сообщила, что атаке подверглись войсковая часть и склад боеприпасов. Из Тихорецкого района эвакуированы 1200 человек, сообщал губернатор края Вениамин Кондратьев.

    Железнодорожная станция Старая Торопа была эвакуирована в Тверской области после атаки района беспилотниками, сообщил телеграм-канал „База“. По его информации, отменены несколько пассажирских поездов, другие, в том числе „Москва-Псков“ и „Санкт-Петербург — Смоленск“, отправлены альтернативным маршрутом и следуют с задержкой около двух часов.

  • Силы Службы безопасности Украины нанесли удар по военному аэродрому Шайковка в Калужской области России, сообщили украинские издания со ссылкой на источник в СБУ. В Шайковке дислоцируются самолеты стратегической авиации Ту-22М, участвующие в обстрелах Украины.

  • Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на субботу российские военные выпустили по Украине 16 ударных беспилотников типа „шахед“ и 9 ракет разных типов. Воздушным силам удалось сбить 11 „шахедов“ и 5 управляемых авиаракет. Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях.

  • Иран не передал России мобильные пусковые установки для поставленных им баллистических ракет „Фатх-360“, сообщил Reuters со ссылкой на три источника. Источники — европейский дипломат, сотрудник европейской разведки и американский чиновник — заявили, что пока неясно, почему Иран не поставил пусковые установки к переданным России ракетам Fath-360. Эксперты предположили, что Россия может модифицировать для запуска ракет свои грузовики, поскольку иранские (тоже модифицированные) недостаточно прочны для работы в условиях украинской зимы. Минобороны РФ отказалось от комментариев. Тегеран отрицает, что поставляет Москве ракеты и тысячи беспилотников, которые, по словам Киева и западных официальных лиц, Россия использует против военных целей, а также для уничтожения гражданской инфраструктуры, включая электросети Украины.

  • Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о гибели своего бывшего помощника, Александра Никитюка, в результате ракетного удара. В городском совете города Владимир Волынской области уточнили, что Никитюк погиб в Доброполье Донецкой области.

  • Офис генпрокурора Украины получил доказательства причастности российских войск к атаке на гуманитарную миссию Красного креста в Донецкой области 12 сентября, во время которой погибли три работника и еще два пострадали. По данным прокуратуры, российские войска при атаке использовали 152-миллиметровые снаряды и беспилотник „Ланцет“.

  • Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что, по данным украинской разведки, Россия готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины в преддверии зимы. В частности, речь идет об открытых распределительных устройствах АЭС и подстанциях передачи, которые являются критическими для безопасной работы атомной энергетики, добавил Сибига.

  • Минобороны России заявило, что российские войска ночью нанесли удар по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, и по местам дислокации ВСУ. Кроме того, российские военные нанесли поражение сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными в Украину странами Запада, говорится в заявлении ведомства.

  • Зеленский подписал закон об увеличении бюджета 2024 года на 500 миллиардов гривен (более триллиона рублей), которые будут направлены на военные нужды. Расходы выросли до рекордных для Украины 3,73 триллиона гривен.

  • В Белгородской области мирный житель получил ранения при атаке ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, дрон атаковал работавший в поле трактор в поселке Октябрьский. Водителя госпитализировали с осколочными ранениями головы и грудной клетки.

  • На бывшей базе ЧВК Вагнера в Молькино в Краснодарском крае начался пожар. Видео опубликовал связанный с ЧВК телеграм-канал „Оркестр Вагнера“. По его данным, горят административные постройки, в том числе здание бывшего штаба. Причина пожара неизвестна.

  • В Минобороны России утверждают, что в ночь на 21 сентября над российскими регионами уничтожили и перехватили 101 украинский беспилотник. Как пишет ведомство, 53 дрона сбили над Брянской областью, 18 — над Краснодарским краем, пять — над Калужской областью, по три — над Тверской и Белгородской, по одному — над Смоленской и Курской областями. Еще один беспилотник был сбит над Крымом и 16 — над акваторией Азовского моря.

  • Российские войска нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог. Об этом сообщает председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. Как пишет Вилкул, удар нанесли по жилым кварталам в центре города, в результате погибли три человека — ребенок 12 лет и две женщины 77 и 79 лет. Еще три человека получили ранения.

  • Канцлер Олаф Шольц в очередной раз заявил, что Германия не будет поставлять крылатые ракеты „Таурус“ Украине. „Хотя многие меня убеждали, я не буду поставлять крылатые ракеты, долетающие до Москвы“, — заявил политик.

  • США объявят о поставке крупного пакета оружия Украине уже на следующей неделе, пишет издание CNN. Однако, по словам двух официальных лиц США, которые приводят журналисты, поставка вооружения, скорее всего, будет отложена из-за нехватки запасов Пентагона. CNN пишет, что новый пакет помощи будет „значительно больше“ предыдущих, которые колебались на уровне около 200 миллионов долларов.

  • США рассматривают возможность поставки Украине ракет средней дальности для истребителей F-16, пишет Politico. Такие ракеты могут поражать цели на расстоянии 70 миль (около 112 километров), что позволит Киеву успешнее атаковать линии обороны и склады оружия на передовой, сообщает издание. При этом Politico отмечает, что новые ракеты не обладают той дальностью полета, о которой просил Киев.

  • МИД Украины со ссылкой на украинскую разведку заявил, что Кремль готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины. „Повреждение этих объектов создает высокий риск ядерного инцидента с глобальными последствиями. Наши специальные службы передали эти данные нашим партнерам“, — отметили в МИД. Украина проинформировала об этом МАГАТЭ.

    По материалам BBC News Русская служба, DW и Meduza.

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