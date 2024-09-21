Мнение
21.09.2024, 17:10

МНЕНИЕ | Победный план Украины готов, союзники должны решиться

 
Александр Горобец
украинский журналист
ФОТО: ANATOLII STEPANOV | Scanpix, ANATOLII STEPANOV

13 и 14 сентября в Киеве прошла юбилейная 20-я конференция Ялтинской европейской стратегии „YES-2024“, в которой брали участие президент Украины, главы парламента, правительства, практически все министры и множество иностранных гостей. Однако в этом году особый интерес к данному форуму был из-за того, что его проведение совпало с ярым обсуждением как в Украине, так и на Западе перспектив завершения войны в Украине в преддверии второго мирного саммита. Именно тем войны и перспектив мира касались выступления украинских и зарубежных топ-спикеров, которые во многом показали срез относительно того, какие тенденции присущи к данному моменту по теме мирных переговоров.

В первую очередь следует разобраться в контексте, который сформировался относительно процесса завершения войны, и какое видение по этой теме у украинского руководства. Как заявил президент Владимир Зеленский 18 сентября в своем вечернем обращении, Украина полностью подготовила анонсированный еще в августе план победы, в котором определены все ключевые акценты, и сейчас самое главное - решимость его реализовать. Вероятно, речь шла не только о решимости Киева, но и союзников Украины, которые также играют не последнюю роль в процессе завершения войны. Поэтому далее план будет лично представлен Зеленским ключевым партнерам на Западе. Это может произойти уже в конце сентября, во время его визита в США для выступления на Генассамблее ООН. Скорее всего, там же план победы будет представлен Джо Байдену и кандидатам на президентскую должность - Камале Харрис и Дональду Трампу. Пока известно, что с планом Зеленского уже ознакомилась постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. И она считает его таким, который может сработать.

Как заявлял ранее Владимир Зелинский, его план состоит из четырех основных пунктов, среди которых – военная безопасность, место Украины в мировой архитектуре безопасности, военная поддержка союзниками и экономическая помощь. Ключевое, что следует понимать в данный момент, что Украина не согласится на заморозке войны, которая даст возможность России в перспективе восстановить силы и начать новую агрессию. Также, как следует из заявлений главы украинского государства, большое значение в том, чтобы изменить ход войны и заставить Россию искать мира, заключается в разрешении наносить дальнобойные удары по территории РФ западными вооружениями.

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