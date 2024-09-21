МНЕНИЕ | Победный план Украины готов, союзники должны решиться

В первую очередь следует разобраться в контексте, который сформировался относительно процесса завершения войны, и какое видение по этой теме у украинского руководства. Как заявил президент Владимир Зеленский 18 сентября в своем вечернем обращении, Украина полностью подготовила анонсированный еще в августе план победы, в котором определены все ключевые акценты, и сейчас самое главное - решимость его реализовать. Вероятно, речь шла не только о решимости Киева, но и союзников Украины, которые также играют не последнюю роль в процессе завершения войны. Поэтому далее план будет лично представлен Зеленским ключевым партнерам на Западе. Это может произойти уже в конце сентября, во время его визита в США для выступления на Генассамблее ООН. Скорее всего, там же план победы будет представлен Джо Байдену и кандидатам на президентскую должность - Камале Харрис и Дональду Трампу. Пока известно, что с планом Зеленского уже ознакомилась постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. И она считает его таким, который может сработать.