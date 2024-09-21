Гражданин Литвы приговорен к 9 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Беларуси

Обвинение просит приговорить его к 11 годам лишения свободы. Согласно Уголовному кодексу, тот, кто выполняя задание другого государства, его организации или его представителя, похитил, купил или иным образом собрал или передал информацию, составляющую государственную или служебную тайну Литовской Республики, или иную информацию, представляющую интерес для разведки иностранного государства, наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет.

Гражданин Литвы свою вину не признает. „Не установлено задание спецслужб для зарубежной страны, есть только общение с Ксенией Лебедевой, в деле нет четких данных о том, что она – кадровый офицер КГБ, если я по своей инициативе скинул ей ссылку на статью, это не является шпионажем“, — говорит Даниелюс.

Он считает, что обвинение против него основано на домыслах и предположениях, поэтому надеется на оправдание. „В предъявленных мне обвинениях не указаны задачи, предположительно сформулированные передо мной КГБ или белорусским государством, а наоборот – указано, что с КГБ сотрудничает другой человек – Лебедева К., которая, как видно из формулировки обвинительного заключения, не имела никакого мандата, разрешения или задачи завербовать меня работать на КГБ или стать агентом КГБ“, – говорит Даниелюс.

По версии обвинения, Даниелюс, под видом волонтерской деятельности, общался с действующими в Литве организациями, объединяющими демократическую оппозицию против белорусского режима, лицами, которые после августовских выборов президента Беларуси 2020, во избежание ареста, тюремного заключения или иного юридического преследования, переехали в Литву.

Согласно материалам следствия, обвиняемый посещал помещения белорусских оппозиционных организаций, участвовал в мероприятиях, предположительно, собирал и передавал информацию об их деятельности, осуществляемых проектах, источниках финансирования, лицах, принадлежащих к организациям, и их собраниях.

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