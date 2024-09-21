Telegram после задержания Павла Дурова в Париже стал сотрудничать с правоохранительными органами не только Франции, но и других стран

По данным Le Figaro, одна из стран Евросоюза уже смогла получить ответ на запрос по группе в телеграме, в которой обсуждалось около ста заказных убийств. Также ожидает ответа запрос от Южной Кореи.

Во Франции Telegram, по данным Liberation, отреагировал на запросы отдела по делам несовершеннолетних (OFMIN) национальной полиции, а также на запросы жандармерии и предоставил информацию, которая позволит идентифицировать некоторых подозреваемых. В частности, речь идет о преступлениях против детей.

Еще весной OFMIN уведомил отдел киберпреступности Национальной юрисдикции по борьбе с организованной преступностью о „стремительном и неконтролируемом“ распространении в мессенджере преступлений против несовершеннолетних. Некоторые следователи и судьи считают, что Telegram стал „супермаркетом преступности“, через который также проходят торговля оружием, наркотиками, людьми и заказные убийства.

Готовность Telegram нормализовать свои отношения с правосудием в целом должна позволить продвинуть множество национальных и международных расследований, отмечает Le Figaro. В ближайшие месяцы, как пишет газета, к делу могут быть привлечены и другие люди, помимо Павла Дурова.

Напомним, что Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа вечером 24 августа. Ему предъявили обвинения в ряде преступлений, связанных с организованной преступностью, в том числе в соучастии в распространении наркотиков и детской порнографии, а также — в отказе предоставлять информацию по запросам уполномоченных органов. Спустя несколько дней его отпустили под залог с обязательством отмечаться в полиции.

Politico рассказывало, что расследование в отношении Дурова началось после того, как руководство Telegram не ответило на запрос французских властей по делу о сексуализированном насилии в отношении детей.

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