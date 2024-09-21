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21.09.2024, 23:05

ФОТО и ВИДЕО | Бои MMA RAJU 16: Иванов завершил профессиональную карьеру победой над американцем, а Астур одержал верх над бразильцем

 
Трансляция в записи
MMA RAJU 16
MMA RAJU 16
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

В спортивном зале „Калев“ в Таллинне состоялась серия боев по смешанным единоборствам MMA RAJU 16. Видео боев, трансляцию в записи и фотографии могут видеть только подписчики Delfi.

В главном бою вечера Майкел Астур провел свой третий профессиональный бой по смешанным единоборствам против бразильца Аллиссона Маррейры, на счету которого 7 побед, 8 поражений и 1 ничья. С момента начала профессиональной карьеры в ноябре 2023 года Астур сохраняет статус непобеждённого бойца, так как победил бразильца единогласным решением судей.

41-летний Дмитрий Иванов (6-6), который дебютировал в профессиональных боях по смешанным единоборствам на турнире RAJU 4 в 2010 году, в финальном поединке своей карьеры одержал победу над 45-летним американцем бразильского происхождения Марсело Альфайа (18-12). Альфайа имел опыт встреч с многими бывшими и будущими звездами UFC и участвовал в популярном реалити-сериале The Ultimate Fighter. Иванов был признан победителем единогласным решением судей.

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