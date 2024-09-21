21.09.2024, 23:05
ФОТО и ВИДЕО | Бои MMA RAJU 16: Дмитрий Иванов завершил профессиональную карьеру победой над американцем, а Астур одержал верх над бразильцем
Трансляция в записи
ФОТО: | Delfi Meedia
В спортивном зале „Калев“ в Таллинне состоялась серия боев по смешанным единоборствам MMA RAJU 16. Видео боев, трансляцию в записи и фотографии могут видеть только подписчики Delfi.
В главном бою вечера Майкел Астур провел свой третий профессиональный бой по смешанным единоборствам против бразильца Аллиссона Маррейры, на счету которого 7 побед, 8 поражений и 1 ничья. С момента начала профессиональной карьеры в ноябре 2023 года Астур сохраняет статус непобеждённого бойца, так как победил бразильца единогласным решением судей.
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