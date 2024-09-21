Говорила ли Камала Харрис, что Дональд Трамп „не может даже умереть достойно“?

„Так что… Но нам ещё предстоит работа, окей? Нам ещё предстоит работа… Потому что мы знаем, что Дональд Трамп не может даже умереть достойно. У него совсем другой план. [Начинается недовольный гул толпы, Харрис делает паузу.] Просто посмотрите на его программу „ Проект-2025 ““.

В левом верхнем углу распространяемого видео указано, что запись сделана во время прямой трансляции мероприятия, проходившего в городе Саванна (штат Джорджия). Справа вверху расположен логотип индийского англоязычного телеканала CNN-News18 . В нижней части ролика виден адрес сайта предвыборной кампании Харрис, а также демонстрируются англоязычные субтитры. В кадре вице-президент произносит:

По данным сервиса TGStat, на момент написания этого разбора в Telegram появилось не менее 130 аналогичных постов, в сумме набравших более 950 000 просмотров. Так, ролик опубликовали каналы Voblya (160 000 просмотров), „ Шейх Тамир “ (124 000), „ С места событий “ (61 000), „ Узел связи “ (49 000), Nina Vatt (35 000) и др. В канале телеведущего Оскара Кучеры (21 000 просмотров) Харрис назвали „полным дебилом“ и задались вопросом: „Как это недоразумение может быть президентом ядерной державы?!“ Десятки тысяч просмотров подобные посты получили и во „ВКонтакте“ (примеры тут , тут и тут ).

18 сентября в Рунете разошёлся короткий ролик, на котором якобы показано, как кандидатка в президенты США от Демократической партии Камала Харрис комментирует несостоявшееся покушение на её политического оппонента. „[Она] вчера неудачно пошутила про покушение на Трампа. Сказала, что он „не может даже умереть достойно“. Это вызвало скандал даже среди её сторонников, которые её освистали прямо во время выступления“, — говорится в публикации Telegram-канала „ Россия сейчас “ (207 000 просмотров на момент написания этого разбора).

15 сентября 2024 года агенты Секретной службы США предотвратили предполагаемое покушение на жизнь Дональда Трампа — уже второе с середины июля. Сообщается, что в кустах рядом с гольф-клубом Trump International, где тогда находился политик, был замечен мужчина с винтовкой. Представители Секретной службы открыли по нему огонь, но подозреваемый скрылся с места происшествия. Позднее он был задержан, мужчине предъявлены обвинения (пока что лишь в незаконном хранении оружия).

В большинстве упомянутых в начале этого разбора публикациях утверждается, что это предвыборное выступление Харрис состоялось „вчера“, то есть примерно 17 сентября. Однако с избирателями в Саванне кандидатка от Демократической партии США встречалась ещё в ночь с 29 на 30 августа по московскому времени. На многочисленных снимках с того мероприятия, опубликованных на сайте фотоагентства Getty Images, Харрис запечатлена в той же одежде.

„Проверено“ не обнаружило никаких заметок о неуместной шутке вице-президента ни в одном авторитетном американском издании. При этом прямую трансляцию предвыборного митинга Харрис в Саванне вели многие СМИ — например, местный телеканал FOX 5 Atlanta. В этом эфире, доступном на YouTube, вирусный фрагмент начинается на временной отметке 09:12, однако цитата о невозможности экс-президента умереть достойно там отсутствует. Вместо этого Харрис дважды произносит фразу о том, что „у Трампа совсем другой план“. Слушатели начали гудеть именно при упоминании „Проекта-2025“ — 900-страничной программы действий для следующего президента США, которую подготовили близкие к Трампу ультраконсервативные эксперты и от которой сам кандидат-республиканец неоднократно открещивался. Верифицированные аккаунты Харрис в соцсетях и её YouTube-канал тоже вели прямой эфир с митинга, и в этих записях вирусная шутка также не звучит.

Что касается CNN-News18, то его YouTube-канал транслировал выступление Харрис в Саванне неоднократно. Например, на платформе можно найти такие записи за 31 августа, а также за 3 и 10 сентября. Вице-президент США произносила свою речь около 20 минут, однако видео CNN-News18 длятся много часов — дело в том, что в этих версиях трансляций выступление многократно повторялось. Согласно расшифровкам роликов, ни в один из таких повторов не звучала фраза о смерти Трампа.

Кроме того, в момент, когда Харрис якобы говорит, что „Трамп не может даже умереть достойно“, рот и губы вице-президента меняют положение на лице, а голос звучит ниже, чем остальная речь. Это свидетельствует о том, что часть фразы была сгенерирована ИИ и затем добавлена в видео с помощью нейросетей.

Прямая трансляция Прямая трансляция завершена!

Наиболее ранний пост с отредактированным видео, который смогло найти „Проверено“, появился в упомянутом выше Telegram-канале Nina Vatt 18 сентября в 13:13 по московскому времени. Примечательно, что в некоторых аналогичных постах подпись к подделке заканчивается вопросом: „Что за бардак там творится?“ В Telegram-каналах „Лохматый Z Николаев, Сергей Лебедев“ (10 000 просмотров) и „V Рука Кремля Z“ (4600) утверждается, что с таким комментарием видео им прислали некие анонимные подписчики.

Таким образом, Харрис не говорила, что Трамп не может умереть достойно. Видео, служащее доказательством этого заявления, было сфабриковано с применением нейросетей.

Итог: Фейк