ВИДЕО | Хоккеист нарвской команды о поражении от испанцев: „Такие матчи только на пользу команде, они сплачивают коллектив“

В матче против испанского клуба „Хака“ команда „Паэмурру“ уступила со счётом 1:5. Гости контролировали игру с самого начала, забросив две шайбы в первом периоде и увеличив преимущество в следующих. Команда „Паэмурру“ показала достойное сопротивление, создав несколько опасных моментов, но реализовать их не смогла. Единственный гол за хозяев забил Никита Кириллов.

„Было очень приятно играть, много людей пришло нас поддержать, но, к сожалению, не удалось их порадовать. Будем стараться дальше, чтобы радовать своих болельщиков. В начале было немного волнительно, но потом всё внимание сосредотачивается на игре и уже легче“, — прокомментировал защитник команды „Паэмурру“ Андрей Бедняков после матча.

„С самого начала игра у нас не получалась, и, к сожалению, удалось забить только в самой концовке. Постараемся сохранить этот голевой задел к следующей игре“, — добавил защитник команды „Паэмурру“.

Защитник нарвской команды отметил, что в первом и третьем периодах „Паэмурру“ играла лучше, доминируя на чужой половине поля, в то время как соперник отвечал лишь контратаками. Он подчеркнул, что такие матчи идут на пользу команде и способствуют её сплочению.

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