ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (940-й день) | Киев запретил военным и чиновникам общаться через Telegram

ЕС предоставит Украине кредит в размере 35 млрд евро. Предполагается, что эти средства будут направлены украинским властям за счет процентов от активов России, замороженных в Евросоюзе.

Совет нацбезопасности и обороны Украины запретил военным и чиновникам использовать Telegram на служебных телефонах. Глава ГУР Кирилл Буданов утверждает, что есть „обоснованные данные о наличии у российских спецслужб доступа к личной переписке пользователей Telegram“. Запрет на установку и использование мессенджера на служебных устройствах касается работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны и предприятий критической инфраструктуры.

В МАГАТЭ приняли резолюцию с призывом передать под контроль Украины Запорожскую АЭС. Российские военные захватили ее в феврале 2022 года.

Следственный комитет России завершил предварительное следствие по делу об убийстве американского волонтера Рассела Бентли, жившего в Донецке с 2014 года. В преступлении обвиняются четверо российских военных.

На основе открытых данных Би-би-си совместно с изданием „Медиазона“ (внесено в реестр „иноагентов“) и командой волонтеров установила имена более 70 000 российских военных, погибших в ходе вторжения в Украину.

Власти Одессы хотят снести памятник Пушкину. В городской мэрии заявили, что ждут разрешения ЮНЕСКО. Ранее памятники Пушкину были также снесены в числе прочего в Харькове, Киеве и Полтаве.

Индия отвергла сообщение о поставках боеприпасов в Украину. Ранее агентство сообщило, что артиллерийские снаряды, продаваемые индийскими производителями оружия, перенаправлялись европейскими покупателями на Украину, и Нью-Дели не вмешивался в эту ситуацию, несмотря на протесты Москвы.