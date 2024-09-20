ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (940-й день) | Киев запретил военным и чиновникам общаться через Telegram
Подводим итоги очередного дня войны.
Основное к полудню
Представитель МИД РФ Мария Захарова утверждает, что украинские военные „устраивают в российском приграничье подобия концлагерей, куда они под дулом автомата помещают местных жителей, по разным причинам не сумевших покинуть небезопасные районы“. Также, по ее словам, военные ВСУ вывозят не успевших эвакуироваться жителей Курской области в Украину. Захарова сослалась на данные российских правоохранительных органов и Российского Красного Креста. Никаких документальных свидетельств сказанному она не предоставила.
Российские войска в ночь на 20 сентября запустили по Украине 70 ударных беспилотников типа „Шахед“, заявляет командование Воздушных сил ВСУ. Также военные РФ выпустили три ракеты неустановленного типа по Донецкой области и одну управляемую авиационную ракету Х-59 по Днепропетровской области. Украинские силы ПВО сбили ракету Х-59 и 61 ударный дрон. Девять российских беспилотников локационно потеряны в нескольких регионах Украины, добавили в ВСУ. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.
Военные РФ несколько раз за утро ударили по населенным пунктам Херсонской области. В селе Томина Балка артиллерийским обстрелом повреждены три жилых дома. В селе Благовещенском ранен 35-летний местный житель. В поселке Киндийка в ходе атаки дрона получили ранения мужчины 62 и 64 лет. В Херсоне после утренних обстрелов погиб 27-летний местный житель, а также ранен 60-летний водитель автомобиля.
Владимир Зеленский обновил состав Ставки верховного главнокомандующего Украины. Из Ставки вывели бывшего главу МИД Дмитрия Кулебу. Новые членами органа стали вице-премьер Алексей Кулеба, новый министр иностранных дел Андрей Сибига, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.
Главные новости второй половины дня
ЕС предоставит Украине кредит в размере 35 млрд евро. Предполагается, что эти средства будут направлены украинским властям за счет процентов от активов России, замороженных в Евросоюзе.
Совет нацбезопасности и обороны Украины запретил военным и чиновникам использовать Telegram на служебных телефонах. Глава ГУР Кирилл Буданов утверждает, что есть „обоснованные данные о наличии у российских спецслужб доступа к личной переписке пользователей Telegram“. Запрет на установку и использование мессенджера на служебных устройствах касается работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны и предприятий критической инфраструктуры.
В МАГАТЭ приняли резолюцию с призывом передать под контроль Украины Запорожскую АЭС. Российские военные захватили ее в феврале 2022 года.
Следственный комитет России завершил предварительное следствие по делу об убийстве американского волонтера Рассела Бентли, жившего в Донецке с 2014 года. В преступлении обвиняются четверо российских военных.
На основе открытых данных Би-би-си совместно с изданием „Медиазона“ (внесено в реестр „иноагентов“) и командой волонтеров установила имена более 70 000 российских военных, погибших в ходе вторжения в Украину.
Власти Одессы хотят снести памятник Пушкину. В городской мэрии заявили, что ждут разрешения ЮНЕСКО. Ранее памятники Пушкину были также снесены в числе прочего в Харькове, Киеве и Полтаве.
Индия отвергла сообщение о поставках боеприпасов в Украину. Ранее агентство сообщило, что артиллерийские снаряды, продаваемые индийскими производителями оружия, перенаправлялись европейскими покупателями на Украину, и Нью-Дели не вмешивался в эту ситуацию, несмотря на протесты Москвы.
При обстреле села Станислав в Херсонской области погибла 74-летняя женщина, заявил глава областной военной администрации Александр Прокудин в телеграме. Областная администрация также сообщает, что в результате сброса взрывчатки с дрона в Днепровском районе в Херсоне пострадал местный житель, в больницу доставили 49-летнего мужчину, который получил минно-взрывную травму и ранение ноги.