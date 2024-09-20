Измеряют артериальное давление так же точно, как тонометр: Компания Huawei представила новые элегантные смарт-часы

По словам Мишиной, на презентации присутствовали спортсмены международного уровня Памела Рейф и сэр Мо Фара, которые рассказали о своем опыте использования часов Huawei. „Рейф подчеркнула стиль и функциональность часов, а Фара выделил точность и эффективность спортивных смарт-устройств для бегунов, отметив, например, новую систему GPS и функции анализа бега“, — сказала Мишина.

„Независимо от разнообразия функций, время автономной работы часов впечатляет: более крупные модели Watch GT 5 и GT 5 Pro работают без подзарядки до 14 дней, модели поменьше — до 7 дней“, — подтвердила эксперт по технологиям.

Новые смарт-часы также предлагают спортивные функции профессионального уровня. „В Watch GT 5 Pro появился долгожданный режим гольфа, в котором имеется более 15 000 карт полей для гольфа со всего мира. Дайверы также имеют возможность выбрать режим, который помогает более тщательно отслеживать данные, связанные с подводными видами спорта. Кроме того, в часах есть профессиональные функции для бега по пересеченной местности, включая поддержку сегментированной навигации и возможность самостоятельно отмечать пройденные точки на карте, чтобы облегчить возвращение“, — рассказала Мишина.

Смарт-часы Watch GT 5, которым на презентации было уделено особое внимание, оснащены улучшенной системой мониторинга здоровья и тренировок. „Это позволяет пользователю быстрее получать более точные результаты. При этом внешний вид часов подчеркивает их стильный дизайн. В версии Pro есть две модели — мужская модель диаметром 46 мм изготовлена из прочного титанового сплава, а женская модель меньшего размера – диаметром 42 мм – имеет безель из нанокристаллической керамики, что обеспечивает долговечность часов и к тому же придает им элегантный вид“, — пояснила Мишина.

На презентации новинок Huawei было продемонстрировано несколько долгожданных устройств. „Особый внимание при разработках было направлено на обновление линейки смарт-часов, и публике были представлены три новые модели — Huawei Watch GT 5, Watch D2 и Watch Ultimate Green Edition“, — поделилась эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина.

Кроме того, были представлены новые смарт-часы Watch D2, которые, помимо прочего, представляют собой наручное устройство для измерения артериального давления, сертифицированное в ряде европейских стран в соответствии с регламентом медицинского оборудования. „Эти часы измеряют артериальное давление так же точно, как тонометр, при этом они легкие и удобные в ношении“, — рассказала Мишина о новых часах, что делает устройство особенно полезным для людей с проблемами артериального давления. Она добавил, что технология отслеживания артериального давления, которую Huawei разрабатывает более девяти лет, является результатом многолетнего сотрудничества с ведущими мировыми экспертами по гипертонии.

Представленные на презентации смарт-часы премиум-класса Watch Ultimate Green Edition отличаются своими характеристиками, ориентированными на искателей приключений и спортсменов. „Например, у него есть дополненный режим похода, который позволяет загружать файлы маршрутов и использовать точную навигацию даже в более сложных условиях. Часы также имеют расширенные функции для игры в гольф, предоставляя игрокам точную информацию об ударах и помощь виртуального ассистента“, — рассказала Мишина, добавив, что данная модель изготовлена из особенно прочных материалов, и при их разработке также большое внимание уделялось дизайну часов.

Помимо смарт-часов, выходящих на эстонский рынок, в Барселоне также были представлены новые планшеты Huawei — MatePad Pro 12.2 и MatePad 12 X. „MatePad Pro оснащен OLED-экраном, который обеспечивает четкое визуальное восприятие – как при просмотре на бумаге, что делает его идеальным инструментом как для художников, так и для тех профессионалов своего дела, кому необходимы творческие решения. А MatePad 12 X рассчитан на молодое поколение, предлагая стильный дизайн и отличную производительность, поддерживающую как повседневную, так и творческую деятельность“, — охарактеризовала представленные планшеты Екатерина Мишина.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .