Измеряют артериальное давление так же точно, как тонометр: Компания Huawei представила новые элегантные смарт-часы
Вчера в Барселоне на презентации новой продукции публике впервые было представлено новое поколение смарт-часов с усовершенствованной системой мониторинга здоровья и тренировок. Помимо технических новшеств, особый акцент был сделан на стильном дизайне новых часов.
На презентации новинок Huawei было продемонстрировано несколько долгожданных устройств. „Особый внимание при разработках было направлено на обновление линейки смарт-часов, и публике были представлены три новые модели — Huawei Watch GT 5, Watch D2 и Watch Ultimate Green Edition“, — поделилась эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина.
Смарт-часы Watch GT 5, которым на презентации было уделено особое внимание, оснащены улучшенной системой мониторинга здоровья и тренировок. „Это позволяет пользователю быстрее получать более точные результаты. При этом внешний вид часов подчеркивает их стильный дизайн. В версии Pro есть две модели — мужская модель диаметром 46 мм изготовлена из прочного титанового сплава, а женская модель меньшего размера – диаметром 42 мм – имеет безель из нанокристаллической керамики, что обеспечивает долговечность часов и к тому же придает им элегантный вид“, — пояснила Мишина.
Новые смарт-часы также предлагают спортивные функции профессионального уровня. „В Watch GT 5 Pro появился долгожданный режим гольфа, в котором имеется более 15 000 карт полей для гольфа со всего мира. Дайверы также имеют возможность выбрать режим, который помогает более тщательно отслеживать данные, связанные с подводными видами спорта. Кроме того, в часах есть профессиональные функции для бега по пересеченной местности, включая поддержку сегментированной навигации и возможность самостоятельно отмечать пройденные точки на карте, чтобы облегчить возвращение“, — рассказала Мишина.
„Независимо от разнообразия функций, время автономной работы часов впечатляет: более крупные модели Watch GT 5 и GT 5 Pro работают без подзарядки до 14 дней, модели поменьше — до 7 дней“, — подтвердила эксперт по технологиям.
По словам Мишиной, на презентации присутствовали спортсмены международного уровня Памела Рейф и сэр Мо Фара, которые рассказали о своем опыте использования часов Huawei. „Рейф подчеркнула стиль и функциональность часов, а Фара выделил точность и эффективность спортивных смарт-устройств для бегунов, отметив, например, новую систему GPS и функции анализа бега“, — сказала Мишина.
Кроме того, были представлены новые смарт-часы Watch D2, которые, помимо прочего, представляют собой наручное устройство для измерения артериального давления, сертифицированное в ряде европейских стран в соответствии с регламентом медицинского оборудования. „Эти часы измеряют артериальное давление так же точно, как тонометр, при этом они легкие и удобные в ношении“, — рассказала Мишина о новых часах, что делает устройство особенно полезным для людей с проблемами артериального давления. Она добавил, что технология отслеживания артериального давления, которую Huawei разрабатывает более девяти лет, является результатом многолетнего сотрудничества с ведущими мировыми экспертами по гипертонии.
Представленные на презентации смарт-часы премиум-класса Watch Ultimate Green Edition отличаются своими характеристиками, ориентированными на искателей приключений и спортсменов. „Например, у него есть дополненный режим похода, который позволяет загружать файлы маршрутов и использовать точную навигацию даже в более сложных условиях. Часы также имеют расширенные функции для игры в гольф, предоставляя игрокам точную информацию об ударах и помощь виртуального ассистента“, — рассказала Мишина, добавив, что данная модель изготовлена из особенно прочных материалов, и при их разработке также большое внимание уделялось дизайну часов.
Помимо смарт-часов, выходящих на эстонский рынок, в Барселоне также были представлены новые планшеты Huawei — MatePad Pro 12.2 и MatePad 12 X. „MatePad Pro оснащен OLED-экраном, который обеспечивает четкое визуальное восприятие – как при просмотре на бумаге, что делает его идеальным инструментом как для художников, так и для тех профессионалов своего дела, кому необходимы творческие решения. А MatePad 12 X рассчитан на молодое поколение, предлагая стильный дизайн и отличную производительность, поддерживающую как повседневную, так и творческую деятельность“, — охарактеризовала представленные планшеты Екатерина Мишина.
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