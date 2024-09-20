Поножовщина в Роттердаме: находившиеся на месте эстонцы помогли задержать нападавшего

Вечером в четверг у моста Эразма в Роттердаме произошло нападение с ножом, в результате которого один человек погиб, а другой получил серьезные ранения. На месте происшествия находился эстонец, руководитель компании Rapid Security Микк Мехиде. Он рассказал, что вместе с двумя коллегами приехал в Роттердам на двухдневный семинар. После завершения рабочей части они отправились в развлекательный центр рядом с мостом. По его словам, когда они обошли центр, группа вышла на улицу, чтобы направиться в ресторан.

„В какой-то момент мы услышали, как кто-то из-за угла крикнул: „Режут, уходите!“, а потом еще: „Все прячьтесь!“. И тогда началась паника. Я сразу понял, что дело плохо, так как был ближе всех к входу. Я понял, что это нападение, возможно, теракт, и сразу побежал обратно в здание развлекательного центра. Там были турникеты, мне удалось спрятаться, и дальше я уже не видел, что происходило. Но мои коллеги остались на месте,“ — рассказал он.