20.09.2024, 19:00
Поножовщина в Роттердаме: находившиеся на месте эстонцы помогли задержать нападавшего(9)
ФОТО: | Erakogu
Как ранее писал RusDelfi, вчера вечером в Роттердаме произошло нападение с ножом. Трое эстонцев, находившихся на месте, помогли задержать нападавшего и оказали первую помощь пострадавшему.
Вечером в четверг у моста Эразма в Роттердаме произошло нападение с ножом, в результате которого один человек погиб, а другой получил серьезные ранения. На месте происшествия находился эстонец, руководитель компании Rapid Security Микк Мехиде. Он рассказал, что вместе с двумя коллегами приехал в Роттердам на двухдневный семинар. После завершения рабочей части они отправились в развлекательный центр рядом с мостом. По его словам, когда они обошли центр, группа вышла на улицу, чтобы направиться в ресторан.
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