Тотальная война или непростое перемирие? Насколько вероятна эскалация конфликта Израиля и „Хезболлы“ после взрывов в Ливане

Во вторник по всему Ливану взорвались тысячи пейджеров, а в среду последовали взрывы раций — в обоих случаях диверсия была направлена против членов „Хезболлы“. 37 человек погибли и более 2600 получили ранения.

Предполагается, что за атаками стоит Израиль, хотя его представители этого и не подтвердили. В среду министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил о „новой фазе войны“.

Би-би-си рассматривает возможные сценарии того, что может произойти в Ливане дальше.

1. Полагая, что ему удалось ослабить „Хезболлу“, Израиль атакует дальше и надеется на „решающую“ победу

На фоне растущих опасений тотальной войны министр здравоохранения Ливана Фирасс Абиад считает, что Ливану нужно готовиться к худшему.

„Я думаю, что нам нужно готовиться к худшему сценарию, — говорит он. — Два нападения за последний день показывают, что Израиль не намеревается искать дипломатическое решение“.

„Я знаю, что позиция моего правительства ясна. С первого дня мы считаем, что Ливан не хочет войны“.

Ветеран арабской политики Эхуд Яари говорит, что атаки создали для Израиля „редкую возможность“ для решительных действий против „Хезболлы“ и ее огромных запасов высокоточных ракет.

Системы связи группировки вышли из строя, а большое количество ее полевых командиров получили ранения, некоторые из них тяжелые.

„Нынешняя ситуация не повторится в ближайшее время, — пишет Яари на израильском новостном сайте „N12“. — Проще говоря, „Хезболла“ сейчас находится в наихудшем состоянии со времен окончания второй ливанской войны в 2006 году“.

Корреспондент Би-би-си по вопросам обороны Пол Адамс считает, что теперь внимание израильских военных сместилось на север, хотя война в Газе продолжается.

Но пока непонятно, как Израиль намерен использовать эту редкую возможность и не назревает ли более масштабный конфликт.

2. „Хезболла“ может теперь напасть на Израиль, а Израиль может ответить наземным вторжением в Ливан