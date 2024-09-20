Тотальная война или непростое перемирие? Насколько вероятна эскалация конфликта Израиля и „Хезболлы“ после взрывов в Ливане
На улицах Бейрута люди пользуются мобильными телефонами и другими устройствами с опаской — боятся очередного взрыва. Но над регионом нависла куда более серьезная угроза — тотальная война между Израилем и ливанской группировкой „Хезболла“, а также поддерживающим ее Ираном, пишет BBC News Русская служба.
Во вторник по всему Ливану взорвались тысячи пейджеров, а в среду последовали взрывы раций — в обоих случаях диверсия была направлена против членов „Хезболлы“. 37 человек погибли и более 2600 получили ранения.
Предполагается, что за атаками стоит Израиль, хотя его представители этого и не подтвердили. В среду министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил о „новой фазе войны“.
Би-би-си рассматривает возможные сценарии того, что может произойти в Ливане дальше.
1. Полагая, что ему удалось ослабить „Хезболлу“, Израиль атакует дальше и надеется на „решающую“ победу
На фоне растущих опасений тотальной войны министр здравоохранения Ливана Фирасс Абиад считает, что Ливану нужно готовиться к худшему.
„Я думаю, что нам нужно готовиться к худшему сценарию, — говорит он. — Два нападения за последний день показывают, что Израиль не намеревается искать дипломатическое решение“.
„Я знаю, что позиция моего правительства ясна. С первого дня мы считаем, что Ливан не хочет войны“.
Ветеран арабской политики Эхуд Яари говорит, что атаки создали для Израиля „редкую возможность“ для решительных действий против „Хезболлы“ и ее огромных запасов высокоточных ракет.
Системы связи группировки вышли из строя, а большое количество ее полевых командиров получили ранения, некоторые из них тяжелые.
„Нынешняя ситуация не повторится в ближайшее время, — пишет Яари на израильском новостном сайте „N12“. — Проще говоря, „Хезболла“ сейчас находится в наихудшем состоянии со времен окончания второй ливанской войны в 2006 году“.
Корреспондент Би-би-си по вопросам обороны Пол Адамс считает, что теперь внимание израильских военных сместилось на север, хотя война в Газе продолжается.
Но пока непонятно, как Израиль намерен использовать эту редкую возможность и не назревает ли более масштабный конфликт.
2. „Хезболла“ может теперь напасть на Израиль, а Израиль может ответить наземным вторжением в Ливан
Лидер „Хезболлы“ Хасан Насралла отреагировал на нападения в четверг, заявив, что Израиль перешел „все пределы, правила и красные линии“.
Он признал, что взрывы стали беспрецедентным ударом для группировки, но ее способность управлять и поддерживать связь осталась нетронутой. Начато расследование произошедшего, добавил Насралла.
„Это можно назвать военными преступлениями или объявлением войны — как ни назови, это (...) подходит под описание. Это было намерение врага“, — сказал он.
Он пообещал „справедливое наказание“, но, что неудивительно, не сообщил, каким будет ответ. Насралла добавил, что нападения на Израиль будут продолжаться до тех пор, пока не прекратится военная операция в Газе.
По мнению Амджада Ираки, научного сотрудника программы Chatham House по Ближнему Востоку и Северной Африке, этими нападениями Израиль послал „Хезболле“ „провоцирующие сигналы“, которые могут повысить вероятность обострения регионального конфликта.
„Теперь „Хезболлу“ поставили в ситуацию, когда на нее оказывают давление, чтобы она активизировала свои действия, а это, в свою очередь, потенциально даст израильской армии некий предлог для наземного вторжения, о котором ходят слухи“, — сказал Ираки в интервью Би-би-си.
По его словам, Израиль „не добился успеха в своих основных целях в Газе“, что привело к ситуации, когда израильское правительство считает, что оно должно „подтвердить свою концепцию сдерживания на северном фронте войны с „Хезболлой““.
3. Нападения могли ослабить „Хезболлу“ и сделать конфликт менее вероятным
Корреспондент Персидской службы Би-би-си на Ближнем Востоке Нафисех Коннавард находится в Бейруте и послушала речь Хасана Насраллы. Она говорит, что нападения стали мощным ударом — Насралла назвал их „большим испытанием“, с которым группировка никогда раньше не сталкивалась.
Это показывает, насколько сложна для них ситуация, добавляет она; большинство получивших ранения — это часть элитных групп молодых, но хорошо подготовленных бойцов.
Это не помешает группировке предпринять дальнейшие действия, но эффект от израильского нападения уже есть, добавляет наш корреспондент.
Не стоит забывать, что у „Хезболлы“ есть союзники (например, Иран, иракские шиитские военизированные группировки, йеменские хуситы), и эти союзники постоянно говорят, что не только „Хезболла“, но и сам Ливан — это красная линия.
Член одной из таких военизированных группировок, с которым недавно беседовал наш корреспондент, сказал, что они уже проникают в Ливан и обратно и их боевики оказывают помощь „Хезболле“. Эти группировки годами сражались в Сирии, и теперь „Хезболла“ может рассчитывать на их поддержку.
Хотя атаки в Ливане были эффективными, „Хезболла“ как группировка имеет глубокую поддержку на региональном уровне, считает наш корреспондент.
4. Атаки на пейджеры в Ливане не были частью более широкой стратегии
По другой версии, разведывательная служба Израиля „Моссад“ предусматривала возможность использования взрывающихся устройств в случае тотального конфликта в соседнем Ливане, говорит корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Гордон Корера.
Но у „Хезболлы“ возникли подозрения относительно пейджеров, и „Моссад“ решил действовать по принципу „используй или потеряешь“, взорвав во вторник пейджеры, а в среду — радиоприемники.
Если это так, то не совсем ясно, есть ли за этой атакой более широкий план, добавляет наш корреспондент.
Амджад Ираки из Chatham House предполагает, что операция по превращению пейджеров и раций во взрывные устройства готовилась несколько месяцев, если не лет. Новостные издания активно обсуждают, почему это произошло именно сейчас.
„В некоторых новостях и СМИ говорится, что „Хезболла“ догадалась о том, что в эти устройства каким-то образом проникли, — говорит Ираки. — Другие говорят, что это были более стратегические, согласованные усилия — в том смысле, что поскольку израильтяне постепенно сворачивают свою операцию в Газе, они теперь настраиваются на операции в Ливане“.
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