ФОТО | Континентальный кубок: нарвская команда, ставшая чемпионом Эстонии по хоккею, крупно проиграла испанцам
С 20 по 22 сентября в Нарвском ледовом холле проходит первый предварительный раунд Континентального кубка, где участвует чемпион Эстонии по хоккею — команда „Паэмурру“ из Нарвы. В первом матче эстонские хоккеисты потерпели поражение от испанского клуба „Хака“ со счётом 1:5.
В первом периоде инициативой владели гости, но вратарь „Паэмурру“ Даниил Сеппенен несколько раз спас свою команду. За три минуты до сирены хозяева остались в меньшинстве, и испанцы не упустили возможность. Энкинар Узола открыл счёт, а через минуту Виллар Кабелло удвоил преимущество, забросив вторую шайбу. Хозяева создали несколько опасных моментов в контратаках, но реализовать их не смогли.
Во втором периоде хозяева сразу же перехватили инициативу, создав два опасных момента, но реализовать их не смогли. Нарвские хоккеисты также несколько раз были близки к голу, однако им постоянно не хватало точного завершающего паса или броска. За три минуты до перерыва гости смогли отодвинуть игру от своих ворот, и Хайме Капильяс забросил третью шайбу, увеличив преимущество своей команды.
В третьем периоде игра шла на равных, но за пять минут до конца матча гости вновь вышли вперёд. После этого хозяева сняли вратаря, что вскоре принесло результат – шайбу забросил Александр Титов. Однако спустя минуту Хайме Капильяс отправил шайбу в пустые ворота, установив окончательный счёт.
Расписание
20 сентября
„Энергия“ (Литва) – „Рейкьявик“ (Исландия) 5:0
„Паэмурру“ (Эстония) – „Хака“ (Испания) 1:5
21 сентября
13:00 „Хака“ (Испания) – „Энергия“ (Литва)
17:00 „Паэмурру“ (Эстония) – „Рейкьявик“ (Исландия)
22 сентября
13:00 „Рейкьявик“ (Исландия) – „Хака“ (Испания)
17:00 „Энергия“ (Литва) – „Паэмурру“ (Эстония)
Победители групп выйдут во второй раунд, который состоится 18-20 октября. Подробнее о формате Континентального кубка можно узнать на официальном сайте Международной федерации хоккея.
В прошлом сезоне нарвский „Паэмурру“ впервые с 2016/2017 стал чемпионом Эстонии и снова получил право представлять нашу страну в Континентальном Кубке.
Континентальный Кубок - хоккейный турнир второго уровня для европейских клубов после хоккейной Лиги чемпионов, который был учрежден в 1997 году после прекращения проведения Кубка Европы. Он предназначен для европейских команд, участники выбираются национальными хоккейными ассоциациями. Каждый год лучшая команда Эстонии получает возможность принять участие в турнире.