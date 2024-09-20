ФОТО | Континентальный кубок: нарвская команда, ставшая чемпионом Эстонии по хоккею, крупно проиграла испанцам

В первом периоде инициативой владели гости, но вратарь „Паэмурру“ Даниил Сеппенен несколько раз спас свою команду. За три минуты до сирены хозяева остались в меньшинстве, и испанцы не упустили возможность. Энкинар Узола открыл счёт, а через минуту Виллар Кабелло удвоил преимущество, забросив вторую шайбу. Хозяева создали несколько опасных моментов в контратаках, но реализовать их не смогли.

Во втором периоде хозяева сразу же перехватили инициативу, создав два опасных момента, но реализовать их не смогли. Нарвские хоккеисты также несколько раз были близки к голу, однако им постоянно не хватало точного завершающего паса или броска. За три минуты до перерыва гости смогли отодвинуть игру от своих ворот, и Хайме Капильяс забросил третью шайбу, увеличив преимущество своей команды.

В третьем периоде игра шла на равных, но за пять минут до конца матча гости вновь вышли вперёд. После этого хозяева сняли вратаря, что вскоре принесло результат – шайбу забросил Александр Титов. Однако спустя минуту Хайме Капильяс отправил шайбу в пустые ворота, установив окончательный счёт.

Расписание

20 сентября

„Энергия“ (Литва) – „Рейкьявик“ (Исландия) 5:0

„Паэмурру“ (Эстония) – „Хака“ (Испания) 1:5

21 сентября

13:00 „Хака“ (Испания) – „Энергия“ (Литва)

17:00 „Паэмурру“ (Эстония) – „Рейкьявик“ (Исландия)

22 сентября

13:00 „Рейкьявик“ (Исландия) – „Хака“ (Испания)

17:00 „Энергия“ (Литва) – „Паэмурру“ (Эстония)

Победители групп выйдут во второй раунд, который состоится 18-20 октября. Подробнее о формате Континентального кубка можно узнать на официальном сайте Международной федерации хоккея.

В прошлом сезоне нарвский „Паэмурру“ впервые с 2016/2017 стал чемпионом Эстонии и снова получил право представлять нашу страну в Континентальном Кубке.