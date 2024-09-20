МНЕНИЕ | Суровые друзья Wildberries возвращают Россию в 90-е

В Москве задержан муж Татьяны Бакальчук, создательницы Wildberries. В офис этой компании он пытался попасть накануне. В итоге, произошла перестрелка, убиты два охранника. Теперь Бакальчуку предъявляют обвинение в убийстве. Развод Татьяны и Владислава Бакальчук, а также борьба за маркетплейс Wildberries затронул интересы самых влиятельных людей страны.

Дела не совсем семейные

Жила-была семья Бакальчук, у них было пятеро детей и компания Wildberries, растущая быстрее чем эти дети. Татьяна Бакальчук за несколько лет и, как казалось многим, почти без связей, внезапно стало самой богатой женщиной. Причем не только России, потому что Wildberries успела начать экспансию на внешние рынки. Но „американская мечта“ внезапно обернулась стрельбой возле Кремля и двумя трупами. Потому что это Россия, детка.

Чтобы понять, почему Владислав Бакальчук приехал в офис компании своей жены с бандой „чеченских спортсменов“, как пишут российские медиа, надо отмотать события немного назад. Началось все со слияния Wildberries и оператора наружной рекламы Russ, связанного со структурами сенатора и миллиардера, выходца из Дагестана Сулеймана Керимова. Комментаторы отмечали, что Russ слишком мала, чтобы фактически поглотить Wildberries. Тем не менее аудиторы оценили ее заметно дороже, чем крупнейший российский маркетплейс. Сделку якобы одобрил лично Владимир Путин.

Решение о слиянии стало неожиданностью для Владислава Бакальчука. По его словам, жену кто-то обманул. Из-за этих неизвестных мошенников она и ушла из семьи. За помощью Бакальчук внезапно обратился к Рамзану Кадырову. Тот сурово обещал вернуть компанию владельцу (хотя Бакальчук владел только 1% Wildberries), а его жену, владелицу контрольного пакета, „вернуть в семью“.

Эти угрозы однако не остановили Татьяну Бакальчук. Она объявила, что подает на развод. После этого ее супруг и совершил визит, больше похожий на неудачный рейдерский захват.

Суровые друзья Wildberries