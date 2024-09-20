ЕС даст Украине в кредит 35 млрд евро. Для этого планируют использовать поступления от замороженных активов России

„Беспрерывные российские атаки означают, что Украине нужна постоянная поддержка ЕС. Еврокомиссия предоставит Украине кредит в размере до 35 млрд евро в рамках обязательств Большой семерки. Это очередной большой вклад ЕС в восстановление Украины“, — написала фон дер Ляйен в сети Х (бывший твититер).

В пятницу глава Еврокомиссии находится с визитом в столице Украины, где проводит переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

„Теперь мы уверены, что можем очень быстро направить этот кредит Украине. Кредит, который поддерживается прибылью от замороженных российских активов“, — сказала фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с Зеленским.

В июне этого года страны Большой семерки одобрили механизм, по которому Украина должна получить кредит 50 млрд долларов: он должен погашаться из будущих процентов с замороженных российских активов.

Еврокомиссия сообщает, что эти средства будут использованы для финансирования украинского государственного бюджета, потребности которого значительно выросли из-за российской агрессии.

Страны G7 — Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США — являются важнейшими финансовыми и военными сторонниками Украины с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году. Сумма российских активов, замороженных этими государствами и Европейским союзом, составляет 325 млрд долларов.

Представители западных стран подчеркивали, что об изъятии российских активов речь не идет, а Украина получит лишь проценты от них.

По данным газеты Financial Times, изначально планировалось, что доля каждого из членов „семерки“ при выделении Украине 50 млрд долларов будет соответствовать их экономической мощи. Таким образом США и ЕС должны были направить Киеву по 20 млрд долларов, а остальное — Канада, Япония и Великобритания.