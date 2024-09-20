70 000 погибших: что известно о потерях России в Украине к концу сентября

Тысячи некрологов показывают, как изменился образ среднестатистического российского бойца за время вторжения.

Если в 2022 году типичному военнослужащему, чья гибель была подтверждена Би-би-си, было около 21 года, и он был контрактником, служившим в элитных подразделениях: спецназе, ВДВ или морской пехоте, то сегодня на фронт все чаще отправляются мужчины в возрасте 40, 50 и даже 60 лет, зачастую без боевого опыта и специальной подготовки.

С „гражданки“ на фронт

Больше половины всех установленных нами погибших не были связаны с армией на момент начала войны.

Самая многочисленная категория потерь российских военных на данный момент — это добровольцы. Эти новоиспеченные контрактники сильно отличаются от профессиональных военных: многие годы до войны они работали в гражданском секторе, а перед отправкой на фронт проходили подготовку, которая длилась от трех до десяти дней.

Мы установили, что на войне погиб минимум 13 781 добровольцев — это 20% от общего числа подтвержденных потерь российской стороны. С сентября 2024 года потери добровольцев стали превышать потери других категорий участников войны, в том числе заключенных (19% всех установленных смертей) и мобилизованных (13%).

Сейчас на войне чаще всего погибают добровольцы в возрасте от 42 до 50 лет — таких в нашем списке 4 100 человек, что составляет 30% всех погибших в этой категории. Самому возрастному погибшему добровольцу был 71 год, а всего на войне погибли 250 добровольцев в возрасте старше 60 лет.

Подразделения, составленные из добровольцев, стали играть значимую роль в ходе российского вторжения в Украину еще с апреля 2022 года. Уцелевших в первые месяцы вторжения десантников и спецназовцев военное командование начало беречь, используя их для удержания позиций и снайперских операций.

В конце 2022 и начале 2023 года самые сложные участки фронта стали закрывать отрядами заключенных. Однако к началу 2024 года значение этих подразделений снизилось: человеческий ресурс этой категории постепенно исчерпывался.