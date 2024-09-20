Правдивы ли посты о Роберте Ф. Кеннеди-младшем, который доказал в Верховном суде США, что вакцины против COVID-19 — это не вакцины?
В начале сентября 2024 года по соцсетям распространилась новость, что экс-кандидат в президенты США выиграл дело о признании вакцин против COVID-19 бесполезными и даже вредными. Мы разобрались, насколько достоверны подобные публикации.
Разошедшийся по соцсетям текст начинается так (авторская орфография и пунктуация сохранены): „Решение Верховного суда США: Вакцины против Covid НЕ являются вакцинами. Роберт Ф. Кеннеди-младший победил всех фармацевтических лоббистов. Вакцины против Covid-19 НЕ являются вакцинами. В своём решении Верховный суд подтверждает, что вред, причинённый генной терапией мРНК Covid, НЕОБРАТИМ. Поскольку Верховный суд является высшей судебной инстанцией в Соединённых Штатах, дальнейшая апелляция подана не будет, и все возможности апелляции исчерпаны“. Далее в тексте говорится о важности прецедента и заслугах Кеннеди в борьбе против вакцинации. Вирусный текст публиковали Telegram-каналы, пользователи Facebook и „ВКонтакте“.
Роберт Ф. Кеннеди-младший — американский юрист и один из самых известных активистов движения против вакцинации. В частности, он утверждает, что вакцины приводят к развитию аутизма (это неправда), а ранее сравнивал массовую вакцинацию с Холокостом и распространял разнообразные конспирологические теории. В 2023 году Кеннеди-младший выдвинул свою кандидатуру на выборах президента США, планировал баллотироваться как независимый кандидат (по некоторым опросам, за него были готовы проголосовать до 10% американцев) но в августе 2024-го активист вышел из гонки, призвав сторонников голосовать за кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.
Вирусный текст с незначительными изменениями распространяется по сети на разных языках уже более двух лет. С конца 2022 года во многих таких публикациях (в том числе и в недавних) в качестве источника указан сюжет американского телеканала Fox News от 25 октября 2022 года. В нём рассказывается о решении Верховного суда штата Нью-Йорк, который восстановил в должности местных госслужащих, ранее уволенных за отказ вакцинироваться от коронавируса. В приговоре не сказано, что вакцины против COVID-19 бесполезны или что у Кеннеди-младшего был какой-либо формальный статус в рамках разбирательства.
Похожие по сути тексты о Кеннеди-младшем циркулировали в сети и ранее (как минимум с 2021 года). В них также повторялся тезис „Вакцина против коронавируса — не вакцина“ и говорилось о необратимом риске, который наносит организму „генная терапия мРНК“. Авторы подобных публикаций ссылались на иск, который якобы подали в Верховный суд США „Билл Гейтс, главный инфекционист США Фаучи и Биг Фарма“. Утверждается, что они проиграли спор группе учёных „во главе с сенатором Кеннеди“ (на самом деле, Роберт Ф. Кеннеди-младший, в отличие от своего отца, никогда не был сенатором). В комментарии агентству Associated Press активист назвал содержание вирусного текста „ложным“, а свою цитату, использованную в нём, „сфабрикованной“.
Все вердикты Верховного суда США доступны на его сайте. „Проверено“ не обнаружило там постановлений, признающих, что вакцины против COVID-19 наносят необратимый вред, равно как и дел, в рассмотрении которых принимал участие Роберт Ф. Кеннеди младший. В 2021 году активист говорил, что, хотя он участвовал в более чем 30 судебных процессах, касающихся безопасности вакцин, ни одно из этих дел не дошло до Верховного суда США.
Во время активной фазы пандемии COVID-19 Кеннеди-младший стал широко известен среди ковид-диссидентов и антиваксеров как в США, так и по всему миру. По подсчётам американской неправительственной организации „Центр по борьбе с ненавистью в сети“, по состоянию на весну 2021 года он входил в число 12 человек, ответственных за распространение 65% всего антипрививочного контента в Facebook, Twitter и Instagram. В конце того же года Associated Press выяснила, что c начала пандемии COVID-19 основанная активистом организация Children’s Health Defense удвоила число полученных пожертвований.
Таким образом, содержание вирусного текста о вердикте Верховного суда США, который удовлетворил иск Кеннеди-младшего о признании вакцин против COVID-19 опасными, не соответствует действительности. Подобные публикации распространяются по сети уже несколько лет, хотя Верховный суд США не только не принимал соответствующих постановлений, но даже не рассматривал заявления одного из лидеров движения против вакцинации.
Итог: Фейк