Правдивы ли посты о Роберте Ф. Кеннеди-младшем, который доказал в Верховном суде США, что вакцины против COVID-19 — это не вакцины?

Разошедшийся по соцсетям текст начинается так (авторская орфография и пунктуация сохранены): „Решение Верховного суда США: Вакцины против Covid НЕ являются вакцинами. Роберт Ф. Кеннеди-младший победил всех фармацевтических лоббистов. Вакцины против Covid-19 НЕ являются вакцинами. В своём решении Верховный суд подтверждает, что вред, причинённый генной терапией мРНК Covid, НЕОБРАТИМ. Поскольку Верховный суд является высшей судебной инстанцией в Соединённых Штатах, дальнейшая апелляция подана не будет, и все возможности апелляции исчерпаны“. Далее в тексте говорится о важности прецедента и заслугах Кеннеди в борьбе против вакцинации. Вирусный текст публиковали Telegram-каналы, пользователи Facebook и „ВКонтакте“.

Роберт Ф. Кеннеди-младший — американский юрист и один из самых известных активистов движения против вакцинации. В частности, он утверждает, что вакцины приводят к развитию аутизма (это неправда), а ранее сравнивал массовую вакцинацию с Холокостом и распространял разнообразные конспирологические теории. В 2023 году Кеннеди-младший выдвинул свою кандидатуру на выборах президента США, планировал баллотироваться как независимый кандидат (по некоторым опросам, за него были готовы проголосовать до 10% американцев) но в августе 2024-го активист вышел из гонки, призвав сторонников голосовать за кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

Вирусный текст с незначительными изменениями распространяется по сети на разных языках уже более двух лет. С конца 2022 года во многих таких публикациях (в том числе и в недавних) в качестве источника указан сюжет американского телеканала Fox News от 25 октября 2022 года. В нём рассказывается о решении Верховного суда штата Нью-Йорк, который восстановил в должности местных госслужащих, ранее уволенных за отказ вакцинироваться от коронавируса. В приговоре не сказано, что вакцины против COVID-19 бесполезны или что у Кеннеди-младшего был какой-либо формальный статус в рамках разбирательства.