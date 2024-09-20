Документы передали журналистам представители украинских Сил специальных операций (ССО) в конце августа. Подтвердить подлинность документов британские журналисты не могут, но отмечают, что они похожи на настоящие.

Речь идет как о печатных приказах, рассылаемых в разные подразделения, так и о рукописных журналах, пишет издание. Самые ранние документы относятся к концу 2023 года, а последние записи были сделаны за шесть недель до того, как Украина 6 августа начала операцию в Курской области. Документы в основном поступили из небольших подразделений 488-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ, в том числе второй роты 17-го батальона.

Операция ВСУ в Курской области, пишет The Guardian, „застала врасплох западных союзников Киева и многих представителей украинской элиты, так как в планировании участвовало очень небольшое количество людей“. Однако, подчеркивает издание, изъятые у российских военных документы свидетельствуют о том, что предупреждения о возможном наступлении ВСУ и попытке оккупировать Суджу поступали в течение месяцев до начала операции.

В частности, о „потенциале для прорыва на государственной границе“ в Курской области украинскими подразделениями говорится в документе, датированном 4 января. Он предписывает усилить подготовку к предотвращению нападения.

Из другого документа, датированного 19 февраля, следует, что командиры подразделений были предупреждены об украинских планах „быстрого продвижения из Сумской области на территорию России на глубину до 80 километров, чтобы создать четырехдневный „коридор“ перед прибытием основных подразделений украинской армии на бронетехнике“.

В середине марта военным на границе было приказано усилить оборонительные линии и „организовать дополнительные учения по управлению подразделениями и укрепленными пунктами для надлежащей организации обороны“ в рамках подготовки к возможному переходу украинских войск через границу.