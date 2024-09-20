„Героиня Киберпанка со слоником“ после Олимпиады сыграет киллера в кино

32-летняя спортсменка сыграет роль наемного убийцы в южнокорейском мини-сериале с названием Crush, передает РБК.

В Париже Ким Е Джи завоевала серебряную медаль в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м.

На Играх-2024 спортсменка прославилась благодаря своему хладнокровному образу (многие зрители назвали ее идеальной героиней для вселенной игр Cyberpunk 2077). Неотъемлемой частью ее образа был плюшевый слоник, который висел у нее на поясе во время турнира. Позже спортсменка рассказала, что игрушку ей перед Олимпиадой на удачу подарила дочь

.В частности, Ким Е Джи восхитила миллиардера Илона Маска. „Она должна сниматься в боевике! Даже актерская игра не нужна“, — писал тогда он в соцсети Х.

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