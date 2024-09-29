ФОТО | Памятники 852 погибшим пассажирам „Эстонии“

За 30 лет, прошедших со дня гибели парома, в Эстонии, Финляндии и Швеции было установлено множество больших и малых мемориалов. Большинство из них расположено в населенных пунктах, жители которых пострадали в результате катастрофы сильнее всего.

На нашем берегу моря самые крупные мемориальные объекты в память об „Эстонии“ находятся в Таллинне, Пярну, Выру, на Хийумаа и Сааремаа, но не менее важны плиты, кресты и памятники в небольших городах и деревнях по всей Эстонии. Их можно встретить повсюду. Самый крупный из мемориалов - шведский Estoniamonumentet, возведенный на кладбище Галарварвет в Стокгольме.