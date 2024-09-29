29.09.2024, 08:43
ФОТО | Памятники 852 погибшим пассажирам „Эстонии“(3)
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Поскольку последним местом упокоения большинства жертв затонувшей „Эстонии“ стало море, памятники - единственные места, где родственники могут поставить свечу за своих близких.
За 30 лет, прошедших со дня гибели парома, в Эстонии, Финляндии и Швеции было установлено множество больших и малых мемориалов. Большинство из них расположено в населенных пунктах, жители которых пострадали в результате катастрофы сильнее всего.
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