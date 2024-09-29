Эстонский Экспресс
29.09.2024, 08:43

ФОТО | Памятники 852 погибшим пассажирам „Эстонии“

 (3)
Eleen Änilane
Мемориал из бронзы и гранита в Выру был установлен в память о 17 погибших жителях города. Памятник символизирует тонущий в морских глубинах корабль, из которого с мольбой о помощи тянутся руки. Авторы Вамбола Молдов и Мати Кармин.
Мемориал из бронзы и гранита в Выру был установлен в память о 17 погибших жителях города. Памятник символизирует тонущий в морских глубинах корабль, из которого с мольбой о помощи тянутся руки. Авторы Вамбола Молдов и Мати Кармин.
ФОТО: Argo Ingver

Поскольку последним местом упокоения большинства жертв затонувшей „Эстонии“ стало море, памятники - единственные места, где родственники могут поставить свечу за своих близких.

За 30 лет, прошедших со дня гибели парома, в Эстонии, Финляндии и Швеции было установлено множество больших и малых мемориалов. Большинство из них расположено в населенных пунктах, жители которых пострадали в результате катастрофы сильнее всего.

На нашем берегу моря самые крупные мемориальные объекты в память об „Эстонии“ находятся в Таллинне, Пярну, Выру, на Хийумаа и Сааремаа, но не менее важны плиты, кресты и памятники в небольших городах и деревнях по всей Эстонии. Их можно встретить повсюду. Самый крупный из мемориалов - шведский Estoniamonumentet, возведенный на кладбище Галарварвет в Стокгольме.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (3)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии