Ryanair объясняет инцидент с задержанием Усика в аэропорту Кракова

Усика задержали вечером 17 сентября и позднее отпустили. Боксер заявил, что произошло „недоразумение“, в дело вмешалось генконсульство Украины. ESPN писал, что Усика вместе с его тренером Сергеем Лапиным не пустили на рейс в Валенсию из-за состояния обоих, пишет РБК.

“Пассажиру, путешествовавшему с мистером Усиком, было справедливо отказано в посадке агентом у гейта аэропорта Кракова из-за его поведения, нарушающего порядок“, — заявили в авиакомпании.

В Ryanair уточнили, что Усику разрешили лететь, но тот сам отказался. Промоутер Усика Александр Красюк заявил в Instagram, что с боксером был не Лапин, а приятель по имени Александр, который вез Усика 11 часов на машине из Киева, устал и уснул у выхода на посадку.

По словам Красюка, сотрудники Ryanair расценили состояние попутчика Усика как сильное алкогольное опьянение и отказали в посадке. Боксер после этого отказался лететь и покидать зону вылета, в итоге обоих увели правоохранители.

Промоутер также отметил, что позднее проведенная полицейскими проверка друга Усика не подтвердила версию авиакомпании о сильном опьянении, так что теперь команда боксера ждет официальных извинений и компенсации от Ryanair и польских правоохранителей.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что был возмущен таким отношением к боксеру.

Усику 37 лет, он чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе.