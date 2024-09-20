ВИДЕО | Член Антивоенного комитета России: „Обвинения ФБК в адрес Невзлина меня шокировали“

А другой шок на меня произвело то, что обвинен в этом деле и Ходорковский, и Невзлин. Причем, если обвинения против Невзлина имеют какую то фактуру, подтвержденную, например, журналистами-расследователями, то обвинения против Михаила Ходорковского - это чисто голословная, такая неприятная вещь. И еще для меня шок в том, что это обвинение является следующей серией фильма „Предатели“. Так получилось, что много событий ложатся в одну политическую канву. И это меня тоже очень сильно шокирует.

Преступления, совершенные против Волкова, против Петрачковой и против Жданова (директор ФБК Иван Жданов. - Ред.) и еще против кого-то, я не знаю, - у меня не вызывает сомнений, что это сделано все силами российских чекистов. Но вот такая связь с Невзлиным кажется мне, повторяю, невероятной. Но все бывает, надо расследовать, и это самое главное. (…) Я шокирован, эмоционально не верю, но разумом допускаю.

Борис Зимин: Ну, по степени шока, на меня произведенного это, конечно, обвинение в адрес Невзлина. Оно мне кажется невероятным, немыслимым, но все бывает. Мы знаем разные невероятные события, и это действительно шокирующая вещь.

DW: Вопрос, прежде всего, как члену Антивоенного комитета, который уже затронул скандал с обвинениями в адрес Леонида Невзлина. Как вы относитесь к этому скандалу? Как я понимаю, там есть два направления. Первое - это собственно обвинение в адрес Невзлина. Второе - претензии к Михаилу Ходорковскому по поводу того, что он знал об этом, но молчал.

Зимин признался, что расследование ФБК его шокировало, а также заявил, что не осуждает тех оппозиционеров, кто брал деньги у Невзлина на хорошие дела.

ФБК на днях публиковал расследование, в котором утверждается, что Невзлин, давний соратник Михаила Ходорковского, является заказчиком избиения российского оппозиционера Леонида Волкова в Вильнюсе полгода назад, нападения на жену экономиста Максима Миронова Александру Петрачкову в Буэнос-Айресе, а также еще нескольких акций, направленных против ФБК и его ключевых фигур.

Борис Зимин, предприниматель и член Антивоенного комитета России, в эксклюзивном интервью DW поделился своей оценкой скандала вокруг Леонида Невзлина, в прошлом одного из акционеров и руководителей компании „ЮКОС “ , ныне проживающего в Израиле, общественного деятеля и спонсора российской оппозиции и гражданских проектов.

- Я бы не сказала, что обвинения в адрес Ходорковского прямые, они не были озвучены, он просто упоминался в фильме ФБК. Как я понимаю, одна из главных претензий к нему - это именно то, что за несколько месяцев до публикации расследования ФБК эта же информация (об организации нападения на Леонида Волкова. - Ред.) была у структур, связанных с Ходорковским. И они ничего с этим не сделали, никак это не огласили. И центр „Досье“ подтвердил это. Претензия, озвученная к Ходорковскому, - знал, но не сказал.

- А кому не сказал?

- Я не знаю, общественности. Тому же самому Волкову, который заинтересован в расследовании нападения на себя.

- Ну, по части общественности не знаю, не принимаю. Сообщение в полицию надо было сделать. Это в полицию было сообщено. И мне кажется, это самое главное. Есть сотрудничество с органами, так сказать, с правильными органами, не с чекистами.

И, вообще говоря, может быть встречная претензия к ФБК. Ребята, может быть, надо было поймать этого кренделя (нападавшего на Волкова. - Ред.), а не выпускать фильм? Может, нужно было обратиться в полицию?

- Справедливости ради - они тоже обратились в полицию. Меня интересуют последствия для имиджа российской оппозиции, гражданского общества за рубежом и для его влияния. Антивоенный комитет уже, в общем, пострадал, потому что Любовь Соболь (в прошлом юрист ФБК. - Ред.) вышла из его состава из-за того, что там Ходорковский. На Антивоенный комитет все это как-то повлияет? Будет ли его деятельность дискредитирована в глазах общественности?

- Не знаю, не могу говорить за общественных деятелей Европы, но, с моей точки зрения, ущерб, с одной стороны, огромный, а с другой - небольшой. Потому что вся российская, русскоязычная диаспора и оппозиция имели и имеют, конечно же, очень маленькое влияние на то, что происходит, - на войну, на режим Владимира Путина.