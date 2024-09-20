За рубежом
20.09.2024, 11:55

„В воскресенье ей исполнилось бы 18 лет“. Трагическая авария с подростками в Латвии шокировала местных жителей

 
Laura Jansone, Emvats Mosakovskis
ФОТО: ReTV

В результате трагической автокатастрофы в ночь на 19 сентября в Латвии погибли четверо несовершеннолетних. Несчастье произошло вскоре после полуночи в Лизумской волости Гулбенского края. Государственная полиция Латвии выясняет обстоятельства происшествия, но следы заноса на дороге указывают на то, что автомобиль с большой вероятностью двигался на очень высокой скорости, пишет RusDelfi.lv.

В этом ДТП погибли водитель автомобиля — парень 2007 года рождения, а также трое пассажиров: девушка 2006 года рождения, девушка 2010 года рождения и парень 2007 года рождения. Ещё одна пассажирка, девушка 2007 года рождения, в тяжёлом состоянии доставлена в больницу.

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