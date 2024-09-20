„В воскресенье ей исполнилось бы 18 лет“. Трагическая авария с подростками в Латвии шокировала местных жителей

В результате трагической автокатастрофы в ночь на 19 сентября в Латвии погибли четверо несовершеннолетних. Несчастье произошло вскоре после полуночи в Лизумской волости Гулбенского края. Государственная полиция Латвии выясняет обстоятельства происшествия, но следы заноса на дороге указывают на то, что автомобиль с большой вероятностью двигался на очень высокой скорости, пишет RusDelfi.lv.