Лига чемпионов: „Барселона“ потерпела сенсационное поражение от „Монако“, а „Арсенал“ сыграл вничью с „Аталантой“

„Монако“ – „Барселона“ 2:1 (1:1, 1:0)

Удаление полузащитника „Барселоны“ Эрика Гарсии на 11-й минуте стало ключевым моментом, определившим исход матча. После неудачного паса от Тер Штегена Гарсия был вынужден нарушить правила, получив прямую красную карточку — это стало самым быстрым удалением в истории клуба в Лиге чемпионов.

Оставшись в меньшинстве, „Барселона“ быстро пропустила: на 16-й минуте Магнес Аклиуш из „Монако“ открыл счёт, эффектно пробив в ближний угол. Хозяева продолжали атаковать, и до середины тайма „Барселона“ не смогла нанести ни одного удара по воротам. Однако Ламин Ямаль вскоре исправил эту статистику, сравняв счёт своим точным выстрелом. Это был его первый гол в ЛЧ, но он не стал самым молодым голеадором турнира — этот рекорд принадлежит Ансу Фати.

Победный гол на 71-й минуте забил Джордж Иленикена, обеспечив „Монако“ заслуженную победу.

„Атлетико“ – „РБ Лейпциг“ 2:1 (1:1, 1:0)

Немецкий клуб открыл счёт уже на 4-й минуте благодаря голу Беньямина Шешко. Однако Антуан Гризманн восстановил равновесие в середине первого тайма, а на последней минуте матча точный удар Хосе Марии Хименеса принёс „Атлетико“ победу и важные три очка.

„Аталанта“ – „Арсенал“ 0:0

Болельщики „Аталанты“ из Бергамо в Италии стали свидетелями напряжённого и захватывающего поединка, хотя матч против лондонского „Арсенала“ завершился безголевой ничьей 0:0.

У действующих победителей Лиги Европы был отличный шанс переломить ход встречи на 51-й минуте, однако Матео Ретеги не сумел реализовать пенальти — вратарь „Арсенала“ Давид Райя совершил впечатляющий сейв, сохранив счёт 0:0.

Результаты четверга:

Турнирная таблица:

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