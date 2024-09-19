Латвийский сейм утвердил запрет на использование русского языка в банкоматах страны

Впредь банкоматы должны быть настроены на латышский язык (включая латгальский). Также они могут быть настроены на официальные языки стран-членов Европейского Союза (ЕС) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или стран-кандидатов.

Эти поправки, как утверждается, обеспечат доступность наличных денег для жителей на всей территории Латвии.

Поправки также предусматривают минимальные требования, чтобы клиент кредитного учреждения мог снять наличные деньги со своего счета.

В Латвии безналичные расчеты все больше используются в качестве основного способа платежей. Однако, согласно данным опроса Банка Латвии, в феврале 2024 года наличные платежи составляли в среднем 23% от повседневных платежей.

В целом с конца 2013 года количество банковских филиалов в Латвии сократилось на 91,5%. Несмотря на то, что банкоматы кредитных учреждений стали основным источником доступности наличных денег для населения, их количество также уменьшается.

Министерство финансов считает, что в Латвии необходимо принять меры для обеспечения достаточного доступа к услугам по наличным платежам, поскольку наличные деньги должны представлять собой жизнеспособную альтернативу безналичным расчетам.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.