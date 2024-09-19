Правда ли, что после ракетного удара по Полтаве украинские дети сдавали кровь для раненых шведских наёмников?

У Эллвангер действительно есть страница на Facebook, аватар и другие фото которой совпадают с теми, что представлены на вирусном скриншоте. При этом в описании её профиля не говорится, что она училась в Линчёпингском университете или других шведских высших учебных заведениях. Согласно разделу об образовании на странице Эллвангер, в 2015 году она окончила Стэнфордский университет, год спустя — Гарвардскую высшую школу искусств и наук, а в 2021-м поступила в киевский вуз. Вирусного поста о Полтаве на её странице нет. Более того, вечером 3 сентября в Facebook и в соцсети X Эллвангер заявила, что распространяемое в Рунете изображение — подделка.

Эллвангер — директорка благотворительного проекта Ukraine Relief, который запустила зарегистрированная в США некоммерческая организация For Peace. Согласно сайту forpeace.us , до 24 февраля 2022 года Эллвангер была студенткой магистерской программы „Антикоррупционные исследования“ в Киево-Могилянской академии. Отмечается, что она живёт и работает в Украине уже более десяти лет, а ранее получила степень бакалавра политологии в Стэнфордском университете.

Недавно я писала о Херсоне, где люди почтили память павших защитников Украины. Честно говоря, я слишком часто сталкиваюсь с потерей. Я чувствую чужую боль и помогаю семьям пережить её, когда они кого-то теряют. Но, если честно, я всегда боялась того дня, когда смерть настигнет близкого человека — кого-то, кто мне дорог. Я не представляю, как справлюсь с этим сама, но знаю, что мне нужно об этом говорить.Сегодня в Полтаве умер мой близкий друг, мы вместе учились в Линчёпингском университете (один из крупнейших вузов Швеции. — Прим. ред.). Друзья из числа военных добровольцев сказали, что ребята вряд ли смогли бы уцелеть при таком сильном ударе. Они уже несколько месяцев помогали украинским ребятам… Покойся с миром, дорогой. Я не знаю, сколько именно наших погибли, но мы всегда будем помнить вас, ребята…

29 мая 2024 года правительство Швеции представило свой 16-й и крупнейший пакет военной помощи Украине с начала полномасштабного российского вторжения. Среди прочего сообщалось, что ВСУ передадут самолёты воздушного наблюдения и управления ASC 890. Позднее СМИ уточняли , что Швеция отправит Украине два таких летающих радара. Кроме того, Стокгольм обязался предоставить Киеву „комплексное решение по обучению, техническому оборудованию и методической поддержке для воздушного наблюдения, управления и контроля“.

Всем привет.К сожалению, моя личность была использована в российской дезинформационной кампании. Мне сообщили, что этот пост (показан на прилагаемой картинке) находится в свободном доступе.Если вы видите его, пожалуйста, присылайте на него жалобы.Я не писала пост, изображённый на картинке ниже. Изображение полностью подделано и отредактировано так, чтобы выглядеть как скриншот с моей страницы в Facebook.

В беседе со шведским изданием SVT Эллвангер добавила: „Я не знаю ни одного шведа в Украине, не работаю ни с одним шведом в Украине и не знаю никого, кто пострадал от теракта в Полтаве“. При этом она добавила, что в Швеции не училась. Кроме того, шведский МИД в электронных письмах SVT, dpa и Logically Facts сообщил, что у ведомства нет информации о пострадавших гражданах своей страны в Полтаве. „Министерство иностранных дел в настоящее время не располагает данными о шведах, убитых или раненых в связи с нападением“, — рассказали в пресс-службе. 4 сентября на сайте Вооружённых сил Швеции также опровергли информацию о погибших в Полтаве шведских инструкторах.

Наиболее ранняя публикация с фейковым скриншотом среди тех, что удалось найти „Проверено“, появилась 3 сентября в 15:30 по московскому времени в Telegram-канале „Кот Костян — официальный канал“ (88 000 просмотров). Причём там волонтёрка была ошибочно представлена под фамилией Элвандер. Отметим, что сообщения о погибших шведских наёмниках без упоминания Эллвангер и без фальшивого скриншота появились немного раньше. Так, самый ранний пост „Проверено“ обнаружило в канале „Военный обозреватель“ (55 000 просмотров), где запись опубликовали в 15:24 со ссылкой на неназванные „украинские ресурсы“. Оба этих канала десятки раз были уличены в распространении дезинформации, а в одном из наших недавних разборов мы рассказывали о такой же схеме её распространения: сначала текстовая версия фейка была размещена в „Военном обозревателе“, а вскоре в „Коте Костяне“ появились фальшивые подтверждающие материалы.