Правда ли, что после ракетного удара по Полтаве украинские дети сдавали кровь для раненых шведских наёмников?
В начале сентября 2024 года в Рунете завирусились сообщения, что в результате обстрела украинского города якобы пострадали инструкторы из Швеции, кровь для лечения которых насильно заставили сдавать несовершеннолетних. Мы проверили достоверность этой истории.
Утром 3 сентября 2024 года российские войска нанесли ракетный удар по Полтаве. Под обстрел попал корпус Военного института телекоммуникаций и информатизации, в результате чего, согласно последним официальным данным украинских властей, погибли 58 человек и ещё более 320 были ранены. Директор института Игорь Мацюк заявил, что атака произошла в тот момент, когда большинство курсантов были на занятиях. Сухопутные войска Украины подтвердили, что в результате удара погибли военнослужащие ВСУ. Украинское командование начало расследование инцидента в попытке установить, было ли сделано достаточно, чтобы обезопасить жизни и здоровье курсантов.Позднее в тот же день в Рунете разошлись посты, согласно которым в Полтаве погибли и шведские инструкторы. Например, в Telegram-канале Colonelcassad (2,1 млн просмотров на момент написания этого разбора с учётом репоста канала „Мир сегодня с „Юрий Подоляка““) появился такой пост: „Помимо большого количества военнослужащих ВСУ в ходе ракетного удара по учебно-тренировочному центру войск связи в Полтаве были уничтожены несколько иностранных инструкторов из Швеции. Об этом пишет Бритта Элвангер — иностранный волонтёр, работающая в интересах ВСУ и обучавшаяся с погибшим инструктором в одном из шведских университетов. Напомним, что именно Швеция планировала поставку двух самолётов ДРЛО ASC 890, обучение бортового персонала которого соответствует профилю учебного центра. Ракетный удар в Полтаве заиграл новыми красками“. В этой публикации приводился и скриншот записи в Facebook, якобы размещённой Эллвангер.Подобные посты о шведских наёмниках появились в каналах Mash (1,2 млн просмотров; утверждается, что число погибших в результате удара превышает 200 человек), Lostarmour | Carthago delenda est! (457 000), „Два майора“ (365 000), „Zлой пруф️“ (221 000, утверждается, что погибших было более 190), „Дядя Слава“ (202 000), Voblya (178 000), „Украина.ру“ (131 000), „Шейх Тамир“ (129 000) и „Осташко! Важное“ (дважды: 118 000 и 107 000). Телеведущий Владимир Соловьёв рассказал об этом не только в своём Telegram-канале, но и в эфире российского телевидения. Среди СМИ аналогичные заметки с упоминанием Эллвангер выпустили газета „Аргументы и факты“, „Репортёр“, Avia.Pro, Arbat.media и News.ru (в последней публикации также утверждается, что погибло более 100 „наёмников“ ВСУ). Множество подобных постов встречается во „ВКонтакте“, а также на английском языке в соцсети X. Так, прокремлёвский блогер Lord Bebo написал о сообщении Эллвангер дважды (404 000 и 41 000 просмотров).Вечером 3 сентября в российском сегменте соцсетей и в СМИ разошлись сообщения, будто в Полтаве несовершеннолетних детей призывают сдавать кровь ради спасения бойцов из Швеции. Например, в Telegram-канале телеведущей Олеси Лосевой (47 000 просмотров) говорится: „Украинский медик возмущается, что в Полтаве детей до 18 лет заставляют сдавать кровь для украинских защитников и наёмников. „Ну, хорошо, вы про детей не думаете, но о врачах подумайте. Нам что потом, откачивать каждого подростка, который в обморок упадёт после донации? Так мы потом в итоге будет детей откачивать, а не военных лечить““. В качестве доказательства в публикации приводится скриншот записи в Facebook.Похожие посты можно встретить в других Telegram-каналах, среди которых „Кот Костян — официальный канал“ (92 000 просмотров), „Роман Худяков „Достойная жизнь““ (88 000), „Голос Мордора“ (85 000), „Шейх Тамир“ (45 000, пост удалён), „На самом деле в Харькове“ (41 000), „Первый харьковский“ (17 000) и др. Об обращённых к юным жителям Полтавы призывах сдавать кровь писали паблики во „ВКонтакте“ (примеры тут и тут), а также издания „Аргументы и факты“ (на сайте и в Telegram), „Вечерняя Москва“ и „Аргументы недели“.
Шведские наёмники
29 мая 2024 года правительство Швеции представило свой 16-й и крупнейший пакет военной помощи Украине с начала полномасштабного российского вторжения. Среди прочего сообщалось, что ВСУ передадут самолёты воздушного наблюдения и управления ASC 890. Позднее СМИ уточняли, что Швеция отправит Украине два таких летающих радара. Кроме того, Стокгольм обязался предоставить Киеву „комплексное решение по обучению, техническому оборудованию и методической поддержке для воздушного наблюдения, управления и контроля“.
После ракетного удара по Полтаве 3 сентября в Сети распространили пост волонтёрки Бритты Эллвангер, который она якобы разместила на своей странице в Facebook. Текст записи гласит:
Недавно я писала о Херсоне, где люди почтили память павших защитников Украины. Честно говоря, я слишком часто сталкиваюсь с потерей. Я чувствую чужую боль и помогаю семьям пережить её, когда они кого-то теряют. Но, если честно, я всегда боялась того дня, когда смерть настигнет близкого человека — кого-то, кто мне дорог. Я не представляю, как справлюсь с этим сама, но знаю, что мне нужно об этом говорить.Сегодня в Полтаве умер мой близкий друг, мы вместе учились в Линчёпингском университете (один из крупнейших вузов Швеции. — Прим. ред.). Друзья из числа военных добровольцев сказали, что ребята вряд ли смогли бы уцелеть при таком сильном ударе. Они уже несколько месяцев помогали украинским ребятам… Покойся с миром, дорогой. Я не знаю, сколько именно наших погибли, но мы всегда будем помнить вас, ребята…
Эллвангер — директорка благотворительного проекта Ukraine Relief, который запустила зарегистрированная в США некоммерческая организация For Peace. Согласно сайту forpeace.us, до 24 февраля 2022 года Эллвангер была студенткой магистерской программы „Антикоррупционные исследования“ в Киево-Могилянской академии. Отмечается, что она живёт и работает в Украине уже более десяти лет, а ранее получила степень бакалавра политологии в Стэнфордском университете.
У Эллвангер действительно есть страница на Facebook, аватар и другие фото которой совпадают с теми, что представлены на вирусном скриншоте. При этом в описании её профиля не говорится, что она училась в Линчёпингском университете или других шведских высших учебных заведениях. Согласно разделу об образовании на странице Эллвангер, в 2015 году она окончила Стэнфордский университет, год спустя — Гарвардскую высшую школу искусств и наук, а в 2021-м поступила в киевский вуз. Вирусного поста о Полтаве на её странице нет. Более того, вечером 3 сентября в Facebook и в соцсети X Эллвангер заявила, что распространяемое в Рунете изображение — подделка.
Всем привет.К сожалению, моя личность была использована в российской дезинформационной кампании. Мне сообщили, что этот пост (показан на прилагаемой картинке) находится в свободном доступе.Если вы видите его, пожалуйста, присылайте на него жалобы.Я не писала пост, изображённый на картинке ниже. Изображение полностью подделано и отредактировано так, чтобы выглядеть как скриншот с моей страницы в Facebook.
В беседе со шведским изданием SVT Эллвангер добавила: „Я не знаю ни одного шведа в Украине, не работаю ни с одним шведом в Украине и не знаю никого, кто пострадал от теракта в Полтаве“. При этом она добавила, что в Швеции не училась. Кроме того, шведский МИД в электронных письмах SVT, dpa и Logically Facts сообщил, что у ведомства нет информации о пострадавших гражданах своей страны в Полтаве. „Министерство иностранных дел в настоящее время не располагает данными о шведах, убитых или раненых в связи с нападением“, — рассказали в пресс-службе. 4 сентября на сайте Вооружённых сил Швеции также опровергли информацию о погибших в Полтаве шведских инструкторах.
Наиболее ранняя публикация с фейковым скриншотом среди тех, что удалось найти „Проверено“, появилась 3 сентября в 15:30 по московскому времени в Telegram-канале „Кот Костян — официальный канал“ (88 000 просмотров). Причём там волонтёрка была ошибочно представлена под фамилией Элвандер. Отметим, что сообщения о погибших шведских наёмниках без упоминания Эллвангер и без фальшивого скриншота появились немного раньше. Так, самый ранний пост „Проверено“ обнаружило в канале „Военный обозреватель“ (55 000 просмотров), где запись опубликовали в 15:24 со ссылкой на неназванные „украинские ресурсы“. Оба этих канала десятки раз были уличены в распространении дезинформации, а в одном из наших недавних разборов мы рассказывали о такой же схеме её распространения: сначала текстовая версия фейка была размещена в „Военном обозревателе“, а вскоре в „Коте Костяне“ появились фальшивые подтверждающие материалы.
4 сентября история о шведских наёмниках, якобы погибших в Полтаве, продолжилась. В тот день министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём объявил, что подал в отставку и планирует уйти из политики. „Это было непростое решение, но я уже некоторое время обдумывал его“, — написал политик в соцсети X. Российские СМИ и Telegram-каналы связали уход Билльстрёма с атакой 3 сентября. „Причины отставки не разглашаются, но независимые журналисты связывают это с гибелью шведских военных в Полтаве, которые были туда отправлены именно по инициативе Билльстрёма, и чьи семьи сейчас пытаются выяснить, кто их туда отправил“, — заявил канал „Zлой пруф️“ (217 000 просмотров). Аналогичные заметки появились в Telegram-каналах „Шейх Тамир“ (138 000 просмотров), „Осташко! Важное“ (104 000) „Петя Первый“ (82 000), „Царьград ТВ“ (67 000) и на сайтах газет „Московский комсомолец“ и „Аргументы и факты“.
Биллстрём не называл причину своей отставки. Как показано выше, доказательства гибели в Полтаве шведских инструкторов были подделаны. Использованный прокремлёвскими Telegram-каналами аргумент основан на распространённой логической ошибке „после — значит по причине этого“, а также подкрепляется ссылкой на неназванных „независимых журналистов“. Шведские СМИ, в свою очередь, на основе разговоров с источниками предполагают, что за отставкой мог стоять конфликт Биллстрёма с премьер-министром Ульфом Кристерссоном по поводу назначения нового госсекретаря, однако представители обоих министров это отрицали.
Хотя на стороне ВСУ действительно воюют иностранные добровольцы, „Проверено“ ранее неоднократно опровергало фейки, связанные с участием в боевых действиях кадровых военных из западных стран. Так, мы разбирали недостоверные сообщения о том, что польский генерал погиб в Донбассе в результате удара „Искандером“, что Франция направила в Украину бойцов Иностранного легиона и что в Мариуполе сдался в плен американский генерал. Что касается иностранных инструкторов, в конце августа Евросоюз отклонил просьбу Киева об обучении войск непосредственно на территории Украины, а не в странах-союзницах. При этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что к концу года в государствах Евросоюза „как можно ближе к Украине“ дополнительно обучат 15 000 украинских солдат.
Дети-доноры
Из-за большого числа пострадавших в результате удара 3 сентября власти Полтавы призвали жителей сдавать кровь, и, согласно публикациям в украинских СМИ, граждане на эту просьбу откликнулись. Например, издание „Фокус“ привело такую цитату местного жителя: „После первого сообщения, что нужна кровь, где-то минут через 15 больница сказала, что сегодня кровь уже не нужна. 75 человек сразу пришли“. Вскоре после обстрела главный врач областной станции переливания крови Владимир Рудиков заявил, что в течение дня в учреждение обратилось около 150 полтавчан. „Заготовили где-то около 75 литров донорской крови. Она сейчас будет ещё обследоваться, перерабатываться, храниться, транспортироваться и т.д., и также будет выдаваться лечебным учреждениям по нужде. Люди в интернете увидели потребность, и как-то организовалось очень много людей всех возрастов“, — рассказал Рудиков. По его словам, некоторым донорам предложили сдать кровь в течение следующих дней. Так, 4 сентября Рудиков спрогнозировал, что придёт ещё больше граждан — до 200, и отметил: „Мы полностью удовлетворяем потребности пострадавших в донорской крови“. Причём врач добавил, что станция не может взять кровь у всех желающих.
По украинским законам несовершеннолетние не могут сдавать кровь. Министерство здравоохранения страны сообщает, что донором может стать любой дееспособный украинец или иностранец с видом на жительство в Украине возрастом от 18 лет и весом не менее 50 кг. Кроме того, желающие сдать кровь сначала должны пройти соответствующее медицинское обследование.
В большинстве публикаций историю о детях-донорах в Полтаве рассказывают со ссылкой на некоего украинского медика, при этом в части постов также приводится скриншот записи в Facebook от пользовательницы Виктории Омеляненко. У себя на странице она якобы написала:
„Друзья, такого я ещё не видела!Сейчас все знают, что крови не хватает, потому что раненых очень много. И здесь военные командиры нашли выход. К нам в больницу на донацию привели целую кучу школьников. Конечно, силой, не уверена, что родители вообще знали об этом. Ни одному 18 лет нет, конечно.Я с уважением отношусь к шведским коллегам, которые вместе с нашими защитниками обороняют украинскую землю. Но ведь есть правила, в конце концов! Ну нельзя детям до 18 лет сдавать кровь! Об этом все знают! Ну ладно, вы о детях не думаете, но ведь о врачах подумайте! Нам что, потом каждого подростка откачивать, упавшего в обморок после донации? Так мы потом, в конце концов, будем детей откачивать, а не военных лечить!“
Виктория Омеляненко — депутат Кобеляцкого городского совета Полтавской области. На официальном сайте Кобеляцкой территориальной общины в перечне её должностей указан и пост заведующей отделением инфекционного контроля Центра первичной медико-санитарной помощи в городе Кобеляки. В Facebook страница Омеляненко существует, но на момент написания разбора профиль скрыт, посты доступны только друзьям. Однако есть все основания полагать, что вирусный скриншот её публикации был подделан.
Фактчекеры из украинского проекта „Ґвара медіа“ успели изучить аккаунт Омеляненко, когда он ещё был открыт для всех пользователей. По словам журналистов, 3 сентября у неё в Facebook был сделан лишь репост публикации о призыве полтавского отделения Красного Креста сдать кровь на областной станции переливания. Никакой информации о несовершеннолетних донорах и шведских наёмниках на странице Омеляненко не было.
Сотрудники „Ґвара медіа“ обратились к Омеляненко с просьбой прокомментировать вирусный скриншот. В ответ она заявила, что изображение было подделано и что о нём она узнала лишь от фактчекеров. „В Полтаве я не проживаю, в день трагедии там не была. Что нужна кровь, узнала в фейсбуке. В тот день я выдавала гуманитарную помощь для ВПЛ (внутренне перемещённых лиц, то есть военных беженцев, уехавших в другие регионы Украины. — Прим. ред.) от Красного Креста по месту жительства, о чём свидетельствует документация организации“, — рассказала Омеляненко. Она действительно на добровольных началах работает в Кобеляцкой Организации Общества Красного Креста Украины. В беседе с проектом „Вокс Украина“ Омеляненко ещё раз подтвердила, что не публиковала сообщение с вирусного скриншота, и уточнила, что в больнице не работает с октября 2022 года.
Наиболее ранняя публикация с вирусным изображением, которую отследило „Проверено“, появилась в прокремлёвском Telegram-канале „Шейх Тамир“. Там пост был размещён 3 сентября в 18:46 по московскому времени и уже в 20:17 был удалён. Этот канал упоминался в десятках наших разборов и множество раз оказывался первоисточником фейков. Кроме того, один из первых аналогичных постов был опубликован в Telegram-канале „Первый харьковский“ с тегом #нам_пишут. В записи уточнялось, что новость прислал подписчик из Полтавы. Как ранее неоднократно объясняло „Проверено“, публикация сообщений от якобы анонимных читателей — один из основных методов легализации дезинформации в Telegram.
Ложные сообщения о детях, якобы сдающих кровь для нужд ВСУ, распространялись и раньше. Так, в конце августа 2024 года в Рунете появились посты и заметки, согласно которым командир 22-й моторизованной бригады полковник Владимир Пипка вместе с подчинёнными запугал директора школы, чтобы собрать кровь учеников для лечения раненых в Курской области солдат. Об этом со ссылкой на жителей посёлка Томашполь в Винницкой области написали Telegram-каналы „Украина.ру“ (134 000 просмотров), „Александр Семченко“ (101 000), Anna News (57 000), „Россияне в TeIegram“ (51 000), 360.ru (22 000), „Первый харьковский“ (10 000) и газета „Моковский комсомолец“. В некоторых публикациях приводились фото, предположительно снятые во время сдачи крови.
Фактчекеры из проекта StopFake выяснили, что эти фотографии были сделаны во время Дня донора, который провели 22 августа в Томашпольской общине, и опубликованы в местном сообществе на Facebook. Там сообщалось, что пункт сдачи крови был оборудован в Томашпольском лицее, а забор биоматериала проводили местные медработники вместе с коллегами из Винницкого областного центра службы крови. „В этот день сдали кровь 80 человек. Желающих было гораздо больше, но по состоянию здоровья не все смогли принять участие в данной процедуре“, — говорилось в посте. Также отмечалось, что было заготовлено около 36 л крови, а желающие жертвовали денежные компенсации, полученные за донорство, на нужды ВСУ. Ни несовершеннолетние, ни угрозы в адрес директора, ни полковник ВСУ в посте не упоминаются. Отсутствуют дети и на опубликованных фотографиях. В свою очередь, „Проверено“ установило, что первоисточник этой дезинформации — Telegram-канал „Укропский фреш“ (5800 просмотров), авторы которого регулярно пересказывают реальные новости из Украины, дополняя их выдуманными подробностями.Таким образом, нет никаких доказательств того, что в результате российского обстрела Полтавы 3 сентября 2024 года пострадали граждане Швеции и что затем украинские дети сдавали для них кровь. Об этом не писали никакие авторитетные иностранные СМИ, а власти Швеции опровергли такие сообщения. Впервые о погибших шведских инструкторах и украинских детях-донорах написали прокремлёвские Telegram-каналы, множество раз публиковавшие антиукраинские фейки. В качестве доказательств в таких записях использованы сфабрикованные скриншоты постов двух жительниц Украины, позднее заявивших, что они не имеют никакого отношения к тем записям.
Итог: Фейк