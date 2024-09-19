Израиль ударил по целям „Хезболлы“ в Ливане. Атака началась во время выступления лидера группировки(3)
Израиль нанес новые удары по целям „Хезболлы“ на юге Ливана — как раз в тот момент, когда лидер группировки Хасан Насралла начал произносить речь, посвященную событиям последних двух дней, когда в результате взрывов пейджеров и портативных раций в Ливане десятки людей погибли и сотни получили ранения.
Как сообщает корреспондент Би-би-си Хьюго Бачега, над Бейрутом слышны израильские военные самолеты и хлопки, которые означают, что они переходят звуковой барьер.
Насралла обвинил Израиль в атаках на пейджеры и рации, которые, по его словам, не делают различия между членами группировки и невинными жителями, в том числе детьми. По его словам, взорвалось около 4 000 пейджеров, и некоторые из пострадавших еще не включены в официальные данные.
„Это чистейший терроризм. Мы назовем их резней вторника и резней среды. Это военные преступления или, по крайней мере, объявление войны, — говорит он. — Бог милостив и предотвратил большее количество смертей и раненых. Несколько пейджеров были выведены из строя или выключены. Некоторые не были распределены и все еще находились на складе“.
„Во имя всех тех, кто потерял мучеников, кто был ранен, во имя всех тех, кто сражался во имя Газы, мы говорим [премьер-министру] Нетаньяху и [министру обороны] Галанту, врагу, что ливанский фронт не остановится до тех пор, пока не прекратится агрессия в Газе, — сказал Насралла. — Сопротивление в Ливане не прекратит поддерживать народ Газы и Западного берега“.
Насралла сказал, что на действия израильтян будет дан ответ „такой, какой они могут ожидать, и какой не ожидают“.
„Я не буду говорить о месте, времени, расположении, деталях, вы все узнаете, когда это произойдет. Эта расплата произойдет. Мы не будем сейчас раскрывать детали, потому что сейчас мы находимся на очень чувствительной стадии битвы“, — сказал в заключение лидер „Хезболлы“.
ак отмечает Хьюго Бачега, тон выступления Насраллы говорит о том, что реакция „Хезболлы“ будет взвешенной, чтобы не спровоцировать масштабную войну с Израилем, которая будет разрушительной не только для группировки, но и для Ливана, страны, пытающейся оправиться от многочисленных кризисов последних лет.
В заявлении Армии обороны Израиля говорится, что она стремится „уничтожить“ „террористический потенциал и инфраструктуру“ „Хезболлы“. „На протяжении десятилетий „Хезболла“ использовала гражданские дома, прорыла под ними туннели и использовала мирных жителей в качестве живого щита, превратив южный Ливан в зону боевых действий“, — говорится в заявлении ЦАХАЛ.
Цель операции, по словам израильского военного руководства, — „обеспечить безопасность на севере Израиля, чтобы жители могли вернуться в свои дома и достичь военных целей“. На кадрах, распространяемых в соцсетях, видно, что авиаудары наносятся по нескольким районам Ливана.
Накануне министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что страна „открывает новый этап войны“, и „центр тяжести смещается на север за счет отвлечения ресурсов и сил“. „Нам потребуется последовательность с течением времени, эта война требует большого мужества, решимости и настойчивости“, — добавил он.
Ранее на этой неделе правительство Израиля переформулировало задачи войны, сделав основной целью возвращение израильтян, вынужденных покинуть свои дома, а Галант заявил, что военные действия будут единственным вариантом в случае провала дипломатии, что повышает перспективу перехода конфликта с „Хезболлой“ в стадию полномасштабной войны.
В чем смысл операции Израиля?
Как отмечает корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер, сторонники Израиля и многие его граждане считают операцию с пейджерами и рациями блестящим тактическим ходом, свидетельствующим о том, что спецслужбы страны снова на высоте после катастрофических промахов, приведших к рейду ХАМАС 7 октября.
Параллельно все чаще звучат заявления о том, что Израиль нарушил международное право, заминировав гражданские устройства и причинив вред мирным жителям. Но, конечно, Израиль до сих пор не признал, что стоял за этим, и возможно, никогда не сделает этого публично, отмечает Гарднер.
Несомненно, „Хезболле“ нанесен огромный удар как в психологическом, так и в оперативном плане. В краткосрочной перспективе это серьезно затруднит ее коммуникацию между руководством в южном Бейруте и подразделениями, разбросанными по южному Ливану и долине Бекаа. Это даже может, как надеются некоторые, подтолкнуть „Хезболлу“ к соглашению о прекращении огня. Но пока что конфликт на низком уровне на северной границе Израиля продолжается.
По меньшей мере 60 000 израильтян не могут вернуться в свои дома, и еще больше — на ливанской стороне. Если силы „Хезболлы“ не отступят к реке Литани, подальше от границы, этот район будет оставаться опасно нестабильным. Если через несколько месяцев ситуация не улучшится, то возникнет вопрос: какой смысл был взрывать все эти пейджеры и рации?