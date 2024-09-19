Преподавателя тренировочного центра ПСЖ обвиняют в развращении несовершеннолетних футболистов

Об этом сообщает издание RMC Sport. По информации источника, мужчину задержали 16 сентября. Подозреваемому инкриминируют развращение несовершеннолетних старше 15 лет. Мужчина частично уже признал свою вину.

Жалоба поступила от отца одного из мальчиков, которых якобы домогался преподаватель. О недопустимом поведении тренера сообщили еще несколько юных футболистов, пишет sport24.ua.

Некоторые ребята утверждают, что преподаватель целовал их в шею. Другие говорят, что он предлагал помассировать им ноги, поцеловать их или облизать. Тренер также якобы расспрашивал игроков об их сексуальной жизни и даже просил одного из учеников снять на видео секс с его девушкой.

Шокирует то, что в мае прошлого года этого преподавателя уже осудили за подобное поведение, датированное 2021 годом. Он получил 6 месяцев условно и попал в базу сексуальных преступников, но продолжил работу в тренировочном центре ПСЖ.

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