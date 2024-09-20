История с таджикским бизнесом в Нарве продолжается. Восточная делегация едет на местную бизнес-конференцию

С 1 по 4 октября Нарву посетит делегация чиновников и предпринимателей из Таджикистана, целью которой станет обсуждение перспектив сотрудничества с городом. Визит включает встречу с мэром Нарвы и осмотр местных бизнес-площадок. Основным событием станет участие делегации в бизнес-конференции, которая состоится 2 октября в Доме культуры „Ругодив“.

Конференция соберет руководителей бизнеса, предпринимателей, молодых специалистов, представителей государственного сектора, сферы образования, политиков и экономистов со всего Ида-Вирумаа. Темами конференции станут справедливый переход и устойчивое развитие.

Мэр Нарвы сообщил 18 сентября, что таджикские инвесторы проявили интерес к открытию текстильного предприятия или производства по обработке натурального камня на базе таджикского сырья. Для этих целей он им предложил рассмотреть площади в промпарке Nakro.

Напомним, что в мае Нарву уже приезжал первый заместитель руководителя Агентства инноваций и цифровых технологий Республики Таджикистан Исмоилзод Хаким. Он как раз посещал MTÜ Tööstuspark Intec-Nakro, где ему проводили ознакомительный тур. А в начале мая Яан Тоотс сам летал в командировку на несколько дней в Таджикистан по приглашению первого заместителя министра иностранных дел Таджикистана Насредина Исматулло и гендиректора правительственного агентства по экспорту Бахриддина Сироджиддинзода.

Тоотс увидел там различные варианты для партнерства. „Они хотят открывать свои производства в Европе, а у нас есть промышленный парк, возможно, мы найдем еще варианты сотрудничества, я предлагал наши возможности, смотрел, что они производят и что можно перенести к нам“, - рассказывал Тоотс местным журналистам после своей поездки. Его заинтересованность в партнерстве с Таджикистаном в том, чтобы в Нарве было создано больше рабочих мест.

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