Дефицит в городском бюджете остался. Нарва распродает муниципальную недвижимость. Будут ли еще меры?
Более шести миллионов евро не хватает в городском бюджете Нарвы по итогам первого полугодия. Мэр Яан Тоотс летом сообщал, что будут предприняты меры, которые помогут преодолеть возникшую финансовую проблему. По мнению Тоотса, после третьего квартала ситуация может осложниться еще больше. Девятый месяц скоро закончится, но управа не озвучила, какие решения приняла, чтобы сократить бюджетную дыру. Основное, что сказали чиновники: город готов отдать муниципальную недвижимость и даже смягчил условия ее покупки, город ждет поступлений от кружков по интересам.
По словам Яана Тоотса, дефицит бюджета в первой половине года можно объяснить снижением поступлений подоходного налога и недополучением доходов от городских учреждений. За этим стоит увеличение числа пенсионеров в городе и снижение рождаемости. Тоотс летом комментировал, что первые три месяца года город недополучал ежемесячно 10 процентов от запланированных доходов, во втором квартале результаты были лучше, но по итогам третьего квартала он ждет негативного результата.
18 сентября мэр отметил, что учреждения города подходят к использованию бюджетных средств разумно, избегая излишних трат, но сохраняя уровень оказания услуг для населения на должном уровне. Он заверил, что экономия не должна отразиться на жителях города – все услуги предоставляются в полном объеме. Хотя на чем именно экономят учреждения города, Тоотс не назвал.
Елена Голубева, член городской управы, прокомментировала во время пресс-конференции 18 сентября, что дефицит бюджета по итогам шести месяцев этого года привел к сомнениям в возможности выполнения утвержденного плана, однако окончательные итоги по исполнению бюджета будут уточнены в октябре. „В настоящий момент государственная поддержка поступает согласно графику финансирования, у нас хорошо идет подоходный налог, исполнение годового плана 67%, городские учреждения реализуют инвестиционную программу, которая утверждена городским собранием“, - уточнила Голубева.
Также она сказала, что началась учебная деятельность, и уже скоро будет понятно, сколько детей пойдет в кружки по интересам, соберет ли город те доходы, которые ждет от нее. „Уже тогда мы сделаем корректировки в бюджете, которые осенью будут представлены в городское собрание“, - резюмировала Голубева.
Мэр Нарвы добавил, что управа утвердила план по продаже муниципальных квартир, и также на продажу будет выставлено много другой муниципальной недвижимости. Пустующие городские здания этой зимой горуправа не намерена отапливать, чтобы сэкономить. Олег Карпиков, вице-мэр по вопросах городского хозяйства, отметил, что в Нарве никогда раньше не выставляли такое большое количество муниципальной недвижимости одновременно. По плану это будет порядка 60 объектов, среди которых планируется представить на продажу участки с детальной планировкой и сооружениями.
„Шаг за шагом выставляем на продажу, – уточнил вице-мэр. – Мы готовим целый пакет, это будет еще одна возможность пополнить бюджет и, может быть, освободиться от того, что у города нет планов развивать. Надо искать, может быть, кто-то другой захочет это развивать“. По словам Карпикова, горсобрание еще в июне изменило порядок продажи городского имущества, разрешив продавать его на электронной площадке osta.ee
Если раньше город продавал муниципальное имущество с определенными инвестиционными обязательствами, даже с конкретным планом целевого назначения земли, то сейчас этих обязательств не будет, или они будут существенно упрощены. На вопрос, реально ли продать землю и недвижимость, учитывая, что в целом бизнес не находится на волне успеха в Нарве, Олег Карпиков уверенно ответил, что получится.
„Как экономист вам скажу – покупать надо тогда, когда все плохо. Заметьте, бизнес так и делает. Сейчас как раз такая ситуация, когда все плохо, новые налоги будут введены, и бизнес будет покупать. Как на бирже – покупают на дне“, – пояснил он. Он рассказал, что в июле город продал Православной гимназии здание бывшего детского сада. Есть и другие примеры, когда город продает муниципальные объекты, в том числе с арендаторами. „Цветочный магазин у нас купили, сейчас аптека пойдет на продажу“, – добавил вице-мэр.
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