Дефицит в городском бюджете остался. Нарва распродает муниципальную недвижимость. Будут ли еще меры?

По словам Яана Тоотса, дефицит бюджета в первой половине года можно объяснить снижением поступлений подоходного налога и недополучением доходов от городских учреждений. За этим стоит увеличение числа пенсионеров в городе и снижение рождаемости. Тоотс летом комментировал, что первые три месяца года город недополучал ежемесячно 10 процентов от запланированных доходов, во втором квартале результаты были лучше, но по итогам третьего квартала он ждет негативного результата.

18 сентября мэр отметил, что учреждения города подходят к использованию бюджетных средств разумно, избегая излишних трат, но сохраняя уровень оказания услуг для населения на должном уровне. Он заверил, что экономия не должна отразиться на жителях города – все услуги предоставляются в полном объеме. Хотя на чем именно экономят учреждения города, Тоотс не назвал.

Елена Голубева, член городской управы, прокомментировала во время пресс-конференции 18 сентября, что дефицит бюджета по итогам шести месяцев этого года привел к сомнениям в возможности выполнения утвержденного плана, однако окончательные итоги по исполнению бюджета будут уточнены в октябре. „В настоящий момент государственная поддержка поступает согласно графику финансирования, у нас хорошо идет подоходный налог, исполнение годового плана 67%, городские учреждения реализуют инвестиционную программу, которая утверждена городским собранием“, - уточнила Голубева.

Также она сказала, что началась учебная деятельность, и уже скоро будет понятно, сколько детей пойдет в кружки по интересам, соберет ли город те доходы, которые ждет от нее. „Уже тогда мы сделаем корректировки в бюджете, которые осенью будут представлены в городское собрание“, - резюмировала Голубева.