Наведение порядка или „утилизация несогласных“? За что российских военных могут перевести в штурмовики
Российское провоенное сообщество стало много писать о том, как командиры избавляются от неугодных им подчинённых, отправляя их в штурмовые отряды на верную смерть.
На прошлой неделе Z-блогеров взбудоражило известие о гибели группы российских добровольцев из расчёта дальней разведки БПЛА, которых якобы перевели в пехоту и приказали идти на штурм. Среди них оказались двое командиров подразделения — подполковник Сергей Грицай с позывным „Эрнест“ и сержант Дмитрий Лысаковский с позывным „Гудвин“. Об этом пишет BBC News Русская служба.
Перед уходом на задание они записали видеообращения, где обвинили руководство в некомпетентности, коррупции, стяжательстве и пособничестве противнику. Они утверждали, что командир полка якобы „крышует“ наркоторговлю и „отжимает“ полковое имущество.
По словам „Эрнеста“ и „Гудвина“, их расчёт принудительно расформировали и отправили в штурмовое подразделение именно за критику командования. Это видео они просили опубликовать, если не вернутся с задания. Оба погибли.
История оказалась громкой, информация дошла до министра обороны Андрея Белоусова, который поручил своему заместителю Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба Валерию Герасимову совместно с департаментом военной контрразведки ФСБ разобраться в ситуации.
„Наша армия в принципе больна“
Реакция сторонников войны на этот случай оказалась неоднозначной, но большинство склонны верить изложенному в последнем видеообращении „Гудвина“ и „Эрнеста“.
„О лютейшем трындеце в подразделениях 1-й славянской говорит факт личного вмешательства министра обороны в ситуацию, — отмечает телеграм-канал „Два майора“. — О ситуации пишут теперь многие. Например, в тот же день с первого резервного бата 21 инженер БПЛА ушли в штурма тоже в этот день, что и „Эрнест“ и „Гудвин“. Инженеры. В штурма.
Говорят, военнослужащие с направления ранее пытались разобраться в ситуации уставными методами. То есть писали жалобы, со столицы приезжали проверки. В итоге проверка хочет вызвать на беседу военнослужащего, который пожаловался. Но не получается. Потому что эти военнослужащие на передке, а „связи нет“. Хотите — езжайте на „ноль“, беседуйте, уважаемые проверяющие. Исходы таких ситуаций понятны“.
„Если факты, указанные в их предсмертном видео, подтвердятся, то это значит, что по окончании СВО по крайней мере из этого подразделения часть людей вернется наркозависимыми, — предупреждаеттелеграм-канал „МИГ России“. — Но это еще не самое неприятное. Самое неприятное, что такие случаи позволяют сформироваться устойчивым, беспринципным, очень жестоким преступным группам, которые наверняка будут заниматься наркоторговлей уже на гражданке, в том числе используя накопленный стартовый капитал“.
„Насчёт командира 87-го полка 1-й Славянской бригады Игоря Пузика „Злого“. Ситуация с „Эрнестом“ и „Гудвином“ не нова, до него пацанов (что бесконечное количество россиян, что донбассовских из числа ветеранов 2014-21 гг) пачками переводили в „Шторм Z“, отправляя на самые опасные штурмы в один конец, — пишет автор телеграм-канала „Когда запели пушки“. — До первой атаки, так сказать.
Многих при подписании контрактов подставляли. Ну т. е. человек шёл по одной спецухе, а в итоге попадал в штурма. Если есть конфликт со „Злым“, то это однозначно смерть на штурме. Переведут отовсюду, будь ты БПЛАшником, тыловиком, экспертом связи или офицером-логистом. На смерть в мясорубку. Для 1-й Славянской бригады при „Злом“ это стало нормой. Контрактники там запуганы. Любое лишнее слово — и в штурма“.
„Дело команды „Эрнеста“ и „Гудвина“ — исключительно вопиющее, потому что злобное животное угробило не просто ценнейших специалистов, но костяк предполагавшегося нового военно-технического формирования“, — уверен „Филолог в засаде“. Он также пишет:
„Для понимания состояния полка (цитирую): „Эта отправка [расчёта „Эрнеста“ на штурм] — личные счёты. Но парни гибнут. Потери огромные. Он полк сточил. Нет никого. Комбат ранен в Лесовке, замкомбаты пятисотятся (дезертируют — Би-би-си). Инвалидов гонят и всё прочее. Нет полка. Он не способен на выполнение этой задачи““.
„Однако при всех специфических нюансах данного дела неоспоримо то обстоятельство, что наша армия в принципе больна. Между тем именно это дело могло бы стать реперной точкой для излечения армии и превращения её в нормальную эффективную боевую структуру“, — считает автор телеграм-канала.
„Провокация общественного резонанса“
На выходных несколько телеграм-каналов сообщили, что полковник Пузик якобы задержан органами контрразведки. Одним из первых с опровержением этой информации выступил телеведущий Владимир Соловьёв. „Никто не задержан. Никто никуда не бежал. Командир продолжает исполнять свои обязанности. Хватит хайпожорить…“, — написал он.
Затем Соловьёв сделал репост посвященной полковнику Пузику публикации небольшого (230 подписчиков) телеграм-канала. Тон сообщения был комплиментарным.
А в телеграм-канале „Изнанка“ вышел пост, „изобличающий“ покойных „Гудвина“ и „Эрнеста“.
„До вчерашнего дня многие обыватели о существовании этих товарищей и их „подвигах“, наверное, даже не слышали. И тут друзьям прилетает боевая задача, связанная с реальным риском для жизни, и ребята поплыли. Единственное, что им пришло в голову — обращение к общественности, провокация общественного резонанса. Что, собственно, и получилось. Военблогеры и многие телеграм-каналы массово разогнали брошенную им ничем не подтвержденную информацию, и сарафанное радио сыграло свою роль.
Стоит задуматься, сколько ещё таких „защитников“ есть в рядах наших Вооруженных сил? Представьте себе, если каждый такой военнослужащий сможет разогнать резонанс до уровня Министра обороны?“ — вопрошает „Изнанка“.
„Прошла информация о том, что на уровне ЮВО (Южного военного округа — Би-би-си) пошла команда „отмазать“. В некоторых подразделениях (номера пока писать не буду) целые НШ (начальники штабов — Би-би-си) собирают личный состав и доводят, что якобы „Эрнест“ сколотил ОПГ (организованную преступную группу — Би-би-си)“, — написалв воскресенье канал „Romanov Лайт“.
Во вторник, 17 сентября, жена „Гудвина“, Евгения Яренкевич (она служит в том же подразделении и сейчас проходит по делу как свидетель) выложила скан образца объяснительной на имя военного прокурора, которую командование якобы приказало написать всем сослуживцам погибших. Документ не верифицирован.
„Полковник Пузик не отстранен от командования полком. Текст этого объяснения направлен на то, чтобы обелить его. Прошу отметить, что это приказ — заполнить по образцу. Позвонила замполиту, он мне сказал, что под фразой заполнить по образцу, он имел в виду только „шапку“ документа“, — утверждает Яренкевич.
А следом появился и пост военного корреспондента „Комсомольской правды“ Александра Коца. По его словам, безоценочная „предварительная информация, собранная в ходе расследования обстоятельств гибели „Гудвина“ и „Эрнеста““ такая:
— В составе 87-го полка подразделений „Шторм“ или других, выполняющих штурмовые задачи, нет.
— „Гудвин“ и „Эрнест“ не переводились в подразделение „Шторма“, они состояли в штате взвода снайперов.
— В полку нет подразделений, в интересах которых необходимо вести воздушную разведку с помощью БПЛА большой дальности.
— В последние месяцы „Гудвин“ и „Эрнест“ редко появлялись в расположении своего подразделения, проживали в частном секторе, мероприятия боевой подготовки и слаживания пропускали. Объясняли всё это проведением испытаний БПЛА „нового типа“, но никакой информации или целеуказаний на командные пункты не передавали.
— С 9 сентября Гудвин и Эрнест с сослуживцами занимали позиции во втором эшелоне, в 3-3,5 км от передовой. Вечером 12 сентября они ушли с позиции на ночлег в частный дом, вели переписку с кем-то в гаджетах. Около 22 часов прилетел украинский БПЛА „Баба Яга“ и сбросил на дом противотанковую мину, в результате несколько военнослужащих погибли.
„На пятый день после появления предсмертного ролика „Эрнеста“ и „Гудвина“ всё активнее идут попытки обвинить в их гибели … их самих. Оказывается, всё у „Злого“ в подразделении было хорошо, а мужики сами залезли под украинский дрон, который их убил“, — прокомментировал эти выводы военкор Юрий Котенок.
Другие Z-блогеры отреагировали на текст более резко — нашли в нём нестыковки и высказали в адрес Коца много нехороших слов.
„Смерть „Эрнеста“ и „Гудвина“ подняла серьезнейший пласт проблем в МО, которые сознательно замалчиваются все годы войны. В результате ЧП могут пострадать довольно серьёзные люди. Они, конечно же, явку с повинной не напишут. Они за своё положение будут сражаться, — писал ещё до выхода публикации Александра Коца телеграм-канал „Северный ветер“. — Им крайне выгодно представить дело так, что Пузик ни в чем не виноват.
Для этого могут быть заряжены нужные следователи, которые выясняя обстоятельства дела примут сторону Пузика и будут подгонять факты под требуемую задачу. Найдут множество мелких недостатков „Эрнеста“ и „Гудвина“ (пописали в неположенном месте, не сделали вовремя какую-то запись в журнале, потеряли на полигоне беспилотник, на служебной машине поехали купить продукты и так далее и тому подобное). Затем сделают нужные заказчику выводы и представят дело таким образом, что решение Пузика отправить ребят на смерть было правильным и верным, что никакие они не профессионалы, а „Злой“ просто наводил порядок.
Но огласить это решение открыто они не смогут, так как огромное количество бойцов воспримут это как предательство. Поэтому перед этим будет появляться огромное количество постов в интернете, смысл которых будет примерно такой:
Был конфликт между комполка и ребятами. Такое бывает. Ребят отправили на позиции, они возмутились или даже испугались и на эмоциях записали свои видео. А потом произошло трагическое совпадение, и они погибли. Поэтому никто не виноват, виновата война, давайте не рубить с плеча, вечная память героям“.
„Мясорубка и уничтожение правдорубов“
Обсуждая историю конфликта „Злого“, „Гудвина“ и „Эрнеста“, Z-блогеры сходятся в одном: практика отправки ценных специалистов в штурмовую пехоту носит в российской армии системный характер.
Происходит это по разным причинам – в одних случаях из-за нехватки личного состава, в других из-за личной неприязни, а иногда в силу природной ограниченности командования.
Подобных случаев не перечесть – вот что, к примеру, рассказывает тот же Александр Коц:
„В штурмах погибали айтишники… Отличный специалист из Москвы, предлагал командиру свои идеи по формированию устойчивой закрытой связи на участке фронта в пару десятков километров (зона ответственности подразделения). Но командиру был нужен гранатометчик в штурмовой группе. И выбор пал на айтишника. Впрочем, выбор был небольшой.
В штурмах погибали артиллеристы… Помните 22-й год? Три месяца на полигонах готовили новые артиллерийские дивизионы. Работали специалисты, тратили на обучение время, деньги, матчасть. На выходе — готовые сработанные расчеты. Которые по прибытию в зону СВО оказались не нужны. Потому что нужны были штурмовики. Только артиллеристов этому не обучали.
В штурмах погибали инженеры… Очкастый выпускник Бауманки, который грезил собственной мастерской по производству наземных дронов. Даже прототипы собрал из известной субстанции и палок. И не нашел понимания у начальства. Начальству нужны были штурмовики“.
Кроме того, попасть в штурмовики можно за любую, даже самую незначительную провинность. При этом зачастую командиру даже не нужно оформлять документы о переводе военнослужащего на другую должность — многие военные специалисты служат в нештатных подразделениях, а числятся простыми пехотинцами.
По словам военного блогера Михаила Звинчука, ведущего телеграм-канал „Рыбарь“ (более 1 300 000 подписчиков), в отдельных подразделениях из штурмовиков „делают каторжников и людей, которые всё равно умрут“.
„Как репрессивный инструмент это работает исключительно во вред: командиры-прохиндеи остаются у власти, а бойцы и офицеры-правдорубы гибнут. Конечно, по результатам боевых действий могут вручить ведомственную или государственную награду, но кому она нужна?
Отсюда идёт и более страшная проблема: почему на фронт не идут люди. Потому что люди боятся оказаться в таком подразделении, где отряд „Шторм“ — это мясорубка и уничтожение правдорубов“, — пишет Звинчук.
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