Наведение порядка или „утилизация несогласных“? За что российских военных могут перевести в штурмовики

Говорят, военнослужащие с направления ранее пытались разобраться в ситуации уставными методами. То есть писали жалобы, со столицы приезжали проверки. В итоге проверка хочет вызвать на беседу военнослужащего, который пожаловался. Но не получается. Потому что эти военнослужащие на передке, а „связи нет“. Хотите — езжайте на „ноль“, беседуйте, уважаемые проверяющие. Исходы таких ситуаций понятны“.

„О лютейшем трындеце в подразделениях 1-й славянской говорит факт личного вмешательства министра обороны в ситуацию, — отмечает телеграм-канал „Два майора“. — О ситуации пишут теперь многие. Например, в тот же день с первого резервного бата 21 инженер БПЛА ушли в штурма тоже в этот день, что и „Эрнест“ и „Гудвин“. Инженеры. В штурма.

По словам „Эрнеста“ и „Гудвина“, их расчёт принудительно расформировали и отправили в штурмовое подразделение именно за критику командования. Это видео они просили опубликовать, если не вернутся с задания. Оба погибли.

Перед уходом на задание они записали видеообращения, где обвинили руководство в некомпетентности, коррупции, стяжательстве и пособничестве противнику. Они утверждали, что командир полка якобы „крышует“ наркоторговлю и „отжимает“ полковое имущество.

На прошлой неделе Z-блогеров взбудоражило известие о гибели группы российских добровольцев из расчёта дальней разведки БПЛА, которых якобы перевели в пехоту и приказали идти на штурм. Среди них оказались двое командиров подразделения — подполковник Сергей Грицай с позывным „Эрнест“ и сержант Дмитрий Лысаковский с позывным „Гудвин“. Об этом пишет BBC News Русская служба.

„Если факты, указанные в их предсмертном видео, подтвердятся, то это значит, что по окончании СВО по крайней мере из этого подразделения часть людей вернется наркозависимыми, — предупреждаеттелеграм-канал „МИГ России“. — Но это еще не самое неприятное. Самое неприятное, что такие случаи позволяют сформироваться устойчивым, беспринципным, очень жестоким преступным группам, которые наверняка будут заниматься наркоторговлей уже на гражданке, в том числе используя накопленный стартовый капитал“.

„Насчёт командира 87-го полка 1-й Славянской бригады Игоря Пузика „Злого“. Ситуация с „Эрнестом“ и „Гудвином“ не нова, до него пацанов (что бесконечное количество россиян, что донбассовских из числа ветеранов 2014-21 гг) пачками переводили в „Шторм Z“, отправляя на самые опасные штурмы в один конец, — пишет автор телеграм-канала „Когда запели пушки“. — До первой атаки, так сказать.

Многих при подписании контрактов подставляли. Ну т. е. человек шёл по одной спецухе, а в итоге попадал в штурма. Если есть конфликт со „Злым“, то это однозначно смерть на штурме. Переведут отовсюду, будь ты БПЛАшником, тыловиком, экспертом связи или офицером-логистом. На смерть в мясорубку. Для 1-й Славянской бригады при „Злом“ это стало нормой. Контрактники там запуганы. Любое лишнее слово — и в штурма“.

„Дело команды „Эрнеста“ и „Гудвина“ — исключительно вопиющее, потому что злобное животное угробило не просто ценнейших специалистов, но костяк предполагавшегося нового военно-технического формирования“, — уверен „Филолог в засаде“. Он также пишет:

„Для понимания состояния полка (цитирую): „Эта отправка [расчёта „Эрнеста“ на штурм] — личные счёты. Но парни гибнут. Потери огромные. Он полк сточил. Нет никого. Комбат ранен в Лесовке, замкомбаты пятисотятся (дезертируют — Би-би-си). Инвалидов гонят и всё прочее. Нет полка. Он не способен на выполнение этой задачи““.