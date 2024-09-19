Бывшему главе Генштаба Молдовы предъявили обвинение в госизмене. The Insider называл его информатором ГРУ

„Лицу, фигурирующему в ранее объявленном прокурорами деле, присвоен статус обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается… и человек пользуется презумпцией невиновности до окончательного решения суда, согласно закону“, — заявил Гайтур. Об этом сообщает „Медуза“.

Телеканал TV8, опубликовавший комментарий представителя прокуратуры, и The Insider считают, что речь идет о Горгане.

Игоря Горгана уволили из Минобороны Молдовы в 2021 году. Через два года он начал работать в представительстве ООН по делам беженцев в Кишиневе (UNHCR-Moldova).

В июне The Insider и молдавское издание „Маленькая страна“ выпустили расследование о том, что Горган на протяжении многих лет был осведомителем российской военной разведки. В основе публикации — переписка Горгана с его куратором из ГРУ, полковником Алексеем Макаровым.

После выхода расследования в администрации президента Молдовы заявили, что государственные награды и воинские звания Горгана будут отозваны. Вскоре прокуратура Молдовы возбудила уголовное дело по факту передачи данных, связанных с национальной обороной. Горган все обвинения отрицает.

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