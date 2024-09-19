Сборная Эстонии по футболу поднялась в рейтинге ФИФА на 122-е место

Несмотря на поражения от Словакии (0:1) и Швеции (0:3) в Лиге Наций, Эстония поднялась на одну позицию в рейтинге ФИФА, обогнав Сьерра-Леоне и заняв 122-е место. Однако это достижение существенно отстает от лучших времен команды — в марте 2012 года Эстония находилась на 47-м месте в рейтинге.

Швеция занимает наивысшую позицию среди соперников сборной Эстонии в группе Лиги наций, находясь на 28-м месте в рейтинге ФИФА. Словакия расположена на 42-й строчке, а Азербайджан находится на 113-м месте.

На вершине таблицы рейтинга ФИФА остаются традиционные лидеры: Аргентина занимает первое место, за ней следуют Франция, Испания, Англия, Бразилия, Бельгия, Нидерланды, Португалия, Колумбия и Италия.

Следующий матч сборной Эстонии в Лиге Наций состоится 11 ноября, когда команда примет Азербайджан. Через четыре дня, 15 ноября, Эстония также сыграет дома со Швецией.

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