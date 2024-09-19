„Угроза национальной безопасности“. Запретят ли TikTok и Telegram в странах Балтии?

В заседание парламентской Подкомиссии по медийной политике сегодня был включен вопрос „О сайтах социального общения и общественной безопасности“. Глава подкомиссии Атис Швинка (Прогрессивные) во время заседания процитировал часть этого письма ограниченной доступности.

В письме спецслужбы говорится, что VDD в соответствии с компетенцией постоянно мониторит происходящие в информационном пространстве, в том числе в социальных сетях, чтобы выявить возможную угрозу интересам национальной безопасности Латвии.

Проведенный VDD анализ свидетельствует о том, что приложения TikTok и Telegram широко используются для распространения такого контента, который связан с рисками для латвийского информационного пространства и интересов национальной безопасности.

В письме описано несколько случаев, когда социальные сети использовались для распространения дезинформации и вербовки преступников. По мнению VDD, в приложениях Telegram и TikTok не обеспечивается достаточный мониторинг публикуемого пользователями контента, не происходит удаление нежелательного контента, на обеих платформах бесконтрольно распространяется созданная Россией пропаганда, а также не уделяется внимания выявлению и удалению террористического и другого нежелательного контента.

По оценке VDD, решение о возможном ограничении Telegram и TikTok все же должно приниматься политически, причем ограничение должно происходить на более широком региональном уровне, то есть как минимум во всех странах Балтии или даже во всем Евросоюзе.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .