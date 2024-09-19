ФОТО | Самая высокооплачиваемая ринг-герл UFC - Арианна Селеста(1)
На протяжении десятилетий девушки на ринге UFC играют важную роль в крупнейшем мировом промоушене смешанных единоборств. Их задача — объявлять раунды и показывать зрителям пронумерованные карточки.
Средняя зарплата ринг-герл составляет от 1000 до 5000 долларов за один бой на турнирах и от 20 000 до 50 000 долларов в год. Однако некоторые из них достигают гораздо более высоких доходов.
Самой известной и высокооплачиваемой ринг-герл является Арианна Селеста, чей годовой доход оценивается примерно в 1 миллион долларов.
Селеста дебютировала в UFC в 2006 году и с тех пор семь раз признавалась лучшей девушкой года на World MMA Awards. Помимо своей деятельности в октагоне, Арианна также работает моделью и неоднократно появлялась в таких журналах, как Sports Illustrated, Playboy и Maxim.
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