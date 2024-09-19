В Нарве мужчине угрожали предметом, похожим на оружие

- Вечером прошлого воскресенья полиция получила вызов на Таллиннское шоссе в Нарве, где, согласно первоначальной информации, к потерпевшему подошел незнакомый ему мужчина. Мужчина достал предмет, похожий на оружие, и потребовал у потерпевшего телефон, чтобы сделать звонок. Потерпевший передал свой телефон мужчине, который держал предмет, похожий на оружие. Мужчина сделал звонок, вернул телефон владельцу и покинул место происшествия. Несмотря на то, что подозреваемый не забрал телефон, владелец был встревожен инцидентом и обратился в полицию.