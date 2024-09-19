Российская армия обстреляла Запорожскую и Харьковскую области. Есть погибшие и раненые

По его словам, войска РФ по меньшей мере четыре раза ударили управляемыми авиабомбами по Камышевской и Новоалександровской общинам. Взрывной волной и обломками были повреждены частные дома. Погибшая — местная жительница 74 лет. Один мужчина и две женщины 67 лет получили ранения средней степени тяжести. Женщины госпитализированы с рваными и резаными ранами, ушибами и сотрясением головного мозга. Об этом пишет „Медуза“.

Всего за минувшие сутки, по данным Федорова, российские военные 161 раз обстреляли 12 населенных пунктов Запорожской области. В военную администрацию поступили 32 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что ранним утром 19 сентября войска РФ ударили управляемыми авиабомбами по Харькову. В Индустриальном районе города повреждены здания школы, детского сада и один многоквартирный дом. В Салтовском районе зафиксировано попадание по территории объекта гражданской инфраструктуры. Пострадавших нет.

Поздним вечером под обстрел ракетой С-300 попал Шевченковский район Харькова — повреждены окна девяти многоэтажных жилых домов, один частный дом, две хозяйственные постройки.

Также утром под огнем находились Изюмский и Купянский районы Харьковской области. В Купянске получили ранения средней тяжести три женщины и трое мужчин в возрасте от 50 до 85 лет.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщает, что в ночь на 19 сентября российские войска запустили по Украине три зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 из Белгородской области, одну управляемую авиационную ракету Х-59/69 из оккупированной части Запорожской области, а также 42 ударных беспилотника типа „Шахед“ из Приморско-Ахтарска и Курска.

Силы украинской ПВО сбили все 42 дрона. Кроме того, на восточном направлении сбита управляемая авиационная ракета Х-59/69. Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях.

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